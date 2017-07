Concesionaria reveló listado de usuarios de Zona Franca a los que no se les renovará contrato

Faltan 18 días para que las condiciones comerciales del nuevo contrato de arriendo formulado por Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), comiencen a regir para todos los usuarios de Zona Franca y ad portas de que ello suceda, la concesionaria entregó el listado de aquellos a los cuales no se les renovará el contrato por la entrada de nuevos operadores, a contar del 10 de agosto próximo.

De este modo, aquellos usuarios a quienes no aplicará la renovación en al menos un módulo o fracción del mismo, son: Jordan; Sánchez & Sánchez; New Ark; Abu Gosch; Sandy Point; Mam y Mam; Margarita Vicente; Relojería Vicente; Calzasport; Bassarmal; Transworld; Terra; Camping Sur; Balfer; Burberrys y Real. La empresa recalcó que este tema está en desarrollo, en el marco de negociaciones privadas y las facultades de la concesionaria, a este respecto.

Dos de Sánchez & Sánchez

Del total de referidos, el gerente de Sánchez & Sánchez, Ernesto Landolt González, detalló a La Prensa Austral que en su caso, el término de contrato sin renovación, aplica para sus locales Nº237 y el Nº238, ambos de vestuario en el segundo piso en el módulo central. “En total, nos quedaremos con el Nº146, de tecnología; el Nº 7, de souvenirs; el Nº226, de vestuario y el Nº27, de librería”, precisó.

En palabras de Landolt, el argumento señalado por la concesionaria para la no renovación de contrato a los dos locales citados, dice relación con dar cabida a otros actores en la Zona Franca, especializados en otros rubros. Por ello, ahondó diciendo que: “en base al contrato existente, no podemos hacer nada. En este caso, la inmobiliaria tiene la potestad de renovar contrato a los usuarios que estime conveniente. Pero a los trabajadores de esos locales los vamos a reubicar en otro de los nuestros. No vamos a realizar despidos. Por el contrario, estamos en un proceso de contratación permanente y nuestro número de funcionarios ha crecido en el último año. Y ahora con el tema de la ampliación del horario, vamos a extender esa atención a nuestros locales ubicados en el módulo central. Evidentemente que eso tiene un efecto en la contratación de más personal, para poder dar la cobertura adecuada”.