Condenan a mujer que mató a puñaladas a ex pareja

Culpable del delito de parricidio La defensa de la víctima espera que el Tribunal pueda reconocer al menos dos de las tres atenuantes expuestas para lograr reducir la pena que el Ministerio Público solicitó, que alcanza los 15 años y un día de presidio

Por tres días se extendió la audiencia de juicio oral en contra de Mariana Trinidad Pérez Oyarzo. Este miércoles, en Tribunal resolvió, por decisión unánime de los tres jueces, condenarla por su autoría en el delito de parricidio consumado, que costó la vida a su ex conviviente Marcelo Fabián Aguilar Díaz, hecho de sangre perpetrado el año pasado en Puerto Natales.

Los sucesos ocurrieron en horas de la madrugada del 17 de julio de 2016, cuando la mujer le habría propinado a la víctima una estocada con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, ocasionándole una herida penetrante abdominal, en el contexto de una discusión que se habría generado por los celos de su ex pareja, luego de haber asistido a una fiesta en la capital provincial de Ultima Esperanza. La mujer extrajo el arma cortopunzante de la camioneta de Marcelo Aguilar, y tras llegar a su hogar, pasadas las 5 horas, lo apuñaló en el abdomen. Malherido y bajo la influencia del alcohol, la víctima intentó huir en su vehículo, colisionando con otro móvil para posteriormente ser derivado al Hospital Augusto Essmann, donde finalmente dejó de existir.

Tras el veredicto condenatorio, la defensora penal pública de Puerto Natales, María Fernanda Benavides, expresó que el fallo es adverso para las pretensiones planteadas, pero augura que en la lectura de la sentencia los magistrados puedan conceder dos de las tres circunstancias atenuantes solicitadas, para poder rebajar la pena en a lo menos dos grados, y que ésta pueda quedar entre cinco años y un día a diez años.

“El Ministerio Público lo que plantea es que básicamente mi representada no colaboró durante la investigación. Efectivamente, existen dos declaraciones previas que fueron tomadas en calidad de testigo al inicio de esta investigación y que dan cuenta que ella no reconoce su responsabilidad, a pesar de estar siendo investigada, no obstante, no tenía la calidad oficial de imputada. Como defensa creo que aportamos antecedentes relevantes para explicar esto, que era por el temor a represalias y a que su propia familia le diera la espalda. (…) Ella está muy tranquila porque sabe que merece purgar lo cometido, pero claramente se encuentra muy afectada emocionalmente por tener que reconocer ante las personas que ella más ama que cometió el peor error de su vida”, acotó.

Por otra parte, el fiscal Alvaro Pérez, se manifestó satisfecho con el fallo, ratificando que la pena solicitada por el Ministerio Público alcanza los 15 años y un día de presidio. No obstante, reconoció la irreprochable conducta anterior de la victimaria, pero fue tajante en descartar las otras dos atenuantes solicitadas por la defensa respecto a la colaboración en la investigación y al arrebato al momento de cometer el ilícito.

La sentencia definitiva será pronunciada a las 15,30 horas del próximo lunes 7 de agosto.