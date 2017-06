Conformidad parcial genera medida de la Cormupa por presentar una boleta de garantía arrastrando deudas con proveedores

Luego que se hiciera pública la determinación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, de presentar una boleta de garantía al Ministerio de Educación por la suma de 103 millones de pesos, a objeto de permitir liberar recursos provenientes del Faep (Fondos de Apoyo a la Educación Pública), los concejales Mauricio Bahamondes y Vicente Karelovic, además de la edil Daniela Panicucci, se manifestaron relativamente conformes.

Ello, dado el “cruce de información” surgido al interior del municipio de Punta Arenas, donde en varias ocasiones los ediles prácticamente ‘imploraron’ que dichos recursos fueran provistos por la Cormupa, incluso ofreciendo la vía de una modificación presupuestaria, por parte del mismo Concejo Municipal, propuesta que fue tachada de plano en la 20ª sesión del cuerpo colegiado efectuada el pasado 14 de junio, por la Asesora Jurídica Municipal, Ericka Farías.

Para el edil Mauricio Bahamondes, la propuesta de aprobar fondos y proveerlos desde el municipio de Punta Arenas, situándolos a disposición de la Cormupa, no era del todo errada, porque habría permitido evitar que la entidad de derecho privado – a cargo de la educación pública- generara nuevas deudas de arrastre con proveedores. Y en tal sentido, se manifestó mediamente grato con la sorpresiva información respecto a que la Corporación Municipal cuenta ahora con los fondos requeridos, presentando un documento bancario.

“Si bien, hay concejales que han planteado que derechamente ya no es factible seguir aprobando modificaciones presupuestarias destinadas a la Cormupa, esta era una situación más que excepcional. Sin embargo, se dio una explicación por parte de la Asesora Jurídica (en alusión a Ericka Farías), respecto a que no se podía presentar boletas de garantías por terceros y eso parece completamente lógico y racional. No obstante ello, nosotros estábamos planteando otra cosa, que era aprobar fondos vía modificación presupuestaria, para que la Corporación Municipal se autoasegurara dichos fondos. Y ellos, dispusieran esos recursos y así, no acarrear nuevas deudas”, sentenció Bahamondes.

En este aspecto, el edil agregó que -dado el nuevo escenario- el riesgo es que la Corporación pueda eventualmente desatender otros pagos que mantiene con proveedores y que eso, puede tener impactos futuros. Misma impresión, fue compartida por el presidente de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal, el edil Vicente Karelovic.

“Aquí se van a ocupar recursos de pagos a acreedores, que se están debiendo, entonces esto es: ‘pan para hoy y hambre para mañana’. Lamentablemente el Secretario de la Cormupa (en alusión a Segundo Álvarez), no tenía otra alternativa. Y sorprende que quien más nos alarmó en esto, fue la Asesora Jurídica Municipal, quien planteó varias objeciones, y finalmente se hizo aparecer la plata, pero con la postergación de otros pagos”, acotó Karelovic.

En este aspecto, la concejala Daniela Panicucci afirmó que si bien, era importante que la Cormupa haya logrado resolver la presentación de la boleta de garantía que permitirá recuperar los mil 700 millones correspondientes al Faep (parte de los cuales, se usarán para el pago de imposiciones adeudado a profesores), era a su vez preocupante que “cuando los concejales realizan consultas técnicas, para dilucidar dudas, se planteen posturas intransables, y luego aparezcan súbitamente los recursos”, apuntó Panicucci.

Desde esa perspectiva, la edil hizo un llamado a transparentar la información que se maneja, para evitar instalar ‘un manto de duda’ en la forma que se entregan las orientaciones técnicas, cuando son consultadas por los integrantes del Concejo Municipal.

“Cuando consultamos estos temas se nos brindan ciertas orientaciones técnicas, en las cuales también ciframos la confianza en la información que se nos entrega. Sin embargo, con posterioridad aparecen súbitamente las soluciones y en este caso, valoramos que una petición en la que hemos insistido, como concejales como fue –pedir que se provean fondos para liberar los recursos del Faep- haya tenido acogida”, concluyó.