Consejero regional Roberto Sahr se refiere a sus constantes cambios de partido: “Si tengo que definirme, estoy en el sector centro de la política”

El mismo lo reconoce. A mucha gente le llama la atención que el consejero regional Roberto Sahr aparezca cada cierto tiempo en una nueva “casa política” y, sobre todo, que sus cambios sean bastante radicales.

Con el retorno de la democracia, llegó a ser presidente de la Unión Demócrata Independiente a nivel regional. Luego, tras dejar esa tienda política por diferencias valóricas, pasó a ser independiente o, como dice él, no militante “porque uno nunca es independiente”, y hace poco se inscribió como militante del Partido Progresista (Pro), que fundó y lidera el candidato presidencial Marco Enríquez – Ominami.

“Con las nuevas leyes que hay que son totalmente anti-independientes, decidí que para ir a la reeleción como consejero regional debía tener un paraguas político, porque sin ese respaldo uno solo no puede hacer nada y definitivamente la práctica dice que uno debe estar en un partido”, asegura.

Sahr reconoce que ha tenido varias posibilidades de ir como no militante dentro de algún conglomerado a la elección de consejeros regionales de noviembre próximo, pero finalmente optó ir por el Pro, porque no está dentro de lo que llaman duopolio, es decir, no está ni dentro de Chile Vamos ni de la Nueva Mayoría. “Creo que estar dentro de esos conglomerados es un compromiso que quita mucha independencia, en cambio fuera de ellos uno tiene independencia para decidir a conciencia”.

Así Sahr buscará nuevamente ser consejero regional, trabajo que cree y su conciencia le dice haber desarrollado una buena labor, aprobando cosas muy importantes para la región que ha propuesto el gobierno, al cual no pertenece, y rechazando las que -asegura- significan una dilapidación de recursos en proyectos que debieran ser financiados desde el nivel central, porque “son obligaciones centrales y no de nuestra región”.

– Bueno, pero hoy en lo concreto, ¿a qué sector pertenece Roberto Sahr?

– “De frentón, si hoy tengo que definirme estoy en el sector centro y, por el trabajo social que he hecho, un poco centro-izquierda. No veo tanta diferencia en partidos o movimientos que son de centro, a veces son matices, y escuchaba a Marco Enríquez hace unos días, cuando le preguntaban por la ubicación del Pro, y me gustó mucho que dijera que el partido es más de centro. A la gente no le interesa mayormente si estoy en un partido o si no milito, a la gente le interesa el trabajo que hago en el Consejo Regional siempre impulsando los proyectos que benefician en mayor medida a la gente más necesitada y no precisamente a aquellos que siendo de financiamiento nacional pretenden usar recursos regionales”.

– En este escenario y mirando hacia atrás, ¿se arrepiente de haber sido militante y presidente de la Udi?

– “Hay gente que dice: ‘Yo no me arrepiento de nada’. Yo, en mi vida, me arrepiento de muchas cosas, pero en un momento dado cuando ingresé a la Udi fue justamente por los postulados sociales que tenía en su momento. Acuérdate que los mayores éxitos de la Udi eran en sectores populares, hacia allá iba el camino y eso me entusiasmó, pero posteriormente hubo diferencias de opiniones y de actuaciones que me hicieron marginarme, obviamente el partido Udi no iba a cambiar, porque yo piense distinto, era yo el que tenía que irme, pero siempre en terreno personal hay buenas relaciones y afortunadamente nunca he tenido problemas con nadie. La verdad es que no me arrepiento de haber militado en ese partido, porque aprendí mucho, aprendí a conocer mucho más los problemas de la gente más humilde en mi rol de concejal y eso me sirvió, porque es importante que los seres humanos no hagamos diferencias, ya que todos somos valiosos”.

– ¿Cómo se explica el salto de la Udi al Pro entendiendo que estuvo un tiempo como independiente?

– “Mi actuación como concejal de la Udi fue netamente social y mis conflictos con ese partido fueron los temas valóricos y, por eso, me retiré. Sin embargo, creo que desde una verada del centro como es el Pro puedo continuar ejerciendo mi rol de consejero regional en los temas sociales, favoreciendo a la gente que más lo necesita, porque son ellos los que requieren soluciones a sus problemas”.

– ¿Hay muchos que pudieran pensar que su movilidad política guarda relación con el afán que tiene usted de lograr algún cargo de representación popular?

– “Los cargos de representación popular se ganan con los votos. Creo que si alguien dijera eso no sería algo que me haga sentir mal, al contrario, porque jamás he tenido un cargo nominado a dedo y por eso no quiero estar en un partido que esté en el gobierno. Si realmente quisiera haber hecho un aprovechamiento ingresando a militar, lo lógico era haberlo hecho a un partido de la derecha, donde tuve invitaciones, dado que las encuestas dan ventaja a su candidato o a la Nueva Mayoría, donde también tuve posibilidad y así poder estar más cerca del poder. Pero, preferí el Partido Progresista, aparte de las coincidencias, precisamente para que no se tilde de aprovechamiento político, dado que su candidato no es el que en este momento lidera las encuestas, aunque en campaña las cosas podrían cambiar. Yo busco ser elegido por la votación y voy a seguir en esto hasta el día que la gente diga: ‘¡No va más Roberto Sahr!’. Me gusta someterme al escrutinio público y no que me designen”.

– ¿Quién respalda a Roberto Sahr?

– “Creo que no hay un sector específico de gente que me respalde. Creo que hay gente políticamente transversal, hay personas de centro-izquierda, centro-derecha, de centro, gente económicamente bien acomodada, gente humilde, creo que no tengo un nicho específico, porque he intentado trabajar para la mayor cantidad de gente, siempre optando hacia el que más lo necesita. Siempre trato de comunicar el trabajo que uno va realizando, sobre todo, cuando las cosas no me parecen y, en ese sentido, he sido bastante crítico y agradezco el espacio que me han dado los medios de comunicación”.

Sahr dice sentirse identificado con varios planteamientos del Partido Progresista, como, por ejemplo, el Federalismo, ya que cree que la única manera de descentralizar Chile es haciendo un Estado Federal, aunque sea paulatinamente. “Se habla mucho de centralismo, pero en la práctica es muy poco lo que se hace”.

Otra característica del Pro es la libertad y Sahr manifiesta sentirse liberal en la parte económica y valórica. “A mí no me interesa que el Estado se meta ni en mi bolsillo, ni en lo que hago o dejo de hacer. Creo en la libertad de las personas, porque siento que hay cosas que son absolutamente personales y es cada quien el que debe decidir qué hacer”.

Y finalmente otro postulado del Pro guarda relación con el crecimiento y para Sahr la importancia la reviste en que haga crecer a los más pobres y no a los que más tienen.

“Es impresionante las utilidades de las Isapres, las AFP, los bancos, por un lado, y, por otro, las tremendas precariedades que viven millones de chilenos, sólo, como ejemplo, los que viven en campamentos inhumanos. La mejor manera de acortar la brecha es entregando un muy buen servicio de salud pública y eso se puede lograr con que el impuesto de 7% a la salud que pagamos todos vaya hacia allá y el que quiera y pueda tener salud privada, pague por ella, pero hoy la tremenda mayoría de chilenos está en la salud pública y son los que por sus ingresos menos aportan, sin embargo los que más aportan y que son los menos, están en la privada. Esto no es justo”, sostuvo.

El Pro se encuentra trabajando para designar a sus candidatos a Core. En el caso de la provincia de Magallanes, el objetivo es llevar a lo menos 6 candidatos, mientras que por Ultima Esperanza irían dos.

“Tenemos dos cupos comprometidos por la provincia de Magallanes. A mi nombre se suma el de Ernesto ‘Tincho’ Gómez, reconocido corredor de autos, una excelente persona y muy buen candidato, y estamos en conversaciones con otras personas, pero es difícil convencer a las personas que pueden ser un aporte, que se involucren en política”, acotó Sahr.

El consejero regional invita a la comunidad a participar en el proceso eleccionario de noviembre, señalando: “No sacamos nada con criticar si no van a votar. Ojalá la participación aumente y lleguemos a más de 50 mil personas en las urnas, para que los que salgamos electos,tengamos un buen respaldo ciudadano y sean los que la gente quiere. Por eso, ¡no se quede en su casa y elija lo mejor!”, enfatizó.