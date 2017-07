Consejero Sahr manifiesta preocupación ante nulos logros obtenidos a nivel regional por fondos Fic

Con evidente preocupación y hasta con atisbos de molestia, el consejero regional Roberto Sahr, dio cuenta de su participación en el encuentro interregional de la Comisión Ciencia, Tecnología e Innovación, instancia en la cual se abordó como tema principal el “Fondo de Innovación para la Competitividad Fic: Un desafío para el futuro”, cuyo objetivo apunta a contribuir al desarrollo económico de los territorios, promoviendo la innovación regional y el aumento de la competitividad, teniendo como fundamentos la gestión y uso de la inversión pública descentralizada.

Bajo este contexto, el integrante del cuerpo colegiado relató que en dicho seminario realizado en Valparaíso, se organizó una mesa redonda para que desde la óptica de los cores que participaban en dicha actividad se analizara cómo ha sido la experiencia del Fic en cada una de las regiones que formaba parte del encuentro, hecho que no fue muy auspicioso para Magallanes.

“Con mucha vergüenza y envidia, no de la sana, escuché de los colegas de distintas regiones, su satisfacción por los logros conseguidos con esta herramienta de financiamiento y el orgullo que sienten por sus centros regionales, cuando acá nosotros, y no por responsabilidad del Consejo, aunque reconozco que debiéramos haber sido más insistentes con el ejecutivo, no hemos podido tener ni siquiera uno, ni un proceso normal Fic”, lamentó.

Cabe señalar estos fondos forman parte de una asignación anual de recursos que recibe el gobierno regional para potenciar el desarrollo económico del territorio, mediante la ejecución de proyectos de investigación que generan conocimiento aplicable a los sectores productivos, aumentando así las oportunidades de desarrollo y calidad de vida de las personas, y cuyas entidades que pueden postular son, por ejemplo, la Universidad de Magallanes, el Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (Cequa), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia), entre otras instituciones dedicadas a la investigación y a la ciencia.

“Desde que nosotros estamos como consejeros no ha habido ninguna participación normal. La única que hubo al final se judicializó y el intendente ordenó una auditoría, teniéndose que bajar el proyecto. Pero lo concreto es que hasta el día de hoy no hemos financiado absolutamente ninguna iniciativa con estos fondos Fic al contrario de otras regiones que lo han utilizado muy bien”, deslindó.

Falta de apoyo

al Cequa

En ese mismo contexto, Sahr, quien también es presidente de la Comisión de Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías, recalcó que el Cequa, que es el primer centro de investigación científica y tecnológica de Magallanes, bajo el programa Conicyt, no ha tenido un respaldo efectivo por parte del gobierno regional, lo cual -según afirmó- se ha evidenciado en una serie de inconvenientes para dicha institución.

“El Cequa está obligado a arrendar dos casas para funcionar. Además, el Consejo Regional anterior al de nosotros financió la compra de un terreno para construir el edificio institucional, y se suponía que debía haberse hecho ya a estas alturas pero no se ha avanzado absolutamente nada, porque el ejecutivo, que es el intendente, es quien debe dar las instrucciones. Esto se lo hemos hecho saber, pero pareciera que es un tema que se escurre, y pienso que no hay muchas ganas de apoyar a este centro”, puntualizó.

Relacionado