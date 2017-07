Consejo Regional pidió explicaciones al Serviu por rompimiento de aceras y calzadas recientemente repuestas

Luego de que se revisaran las mociones de la tabla de citación sesionada por el Consejo Regional de Magallanes el pasado lunes, se avanzó hacia la instancia de solicitud de documentos y oficios, momento en que el consejero Alejandro Kusanovic tomó la palabra manifestando su molestia ante la destrucción de un segmento de la calzada poniente en la calle 21 de Mayo, en el tramo desde Independencia hasta Balmaceda, pidiendo que se oficie al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para aclarar esta situación.

Si bien, aquellas obras fueron ejecutadas por la empresa Aguas Magallanes, con el propósito de reparar 115 metros de ducto de un colector de aguas lluvias, trabajos que ya concluyeron y que la repavimentación del tramo tiene plazo final para el próximo jueves 20 de julio, no obstante, la crítica fundada por el integrante del cuerpo colegiado apuntó a la “falta de coordinación” existente entre el Serviu y los distintos servicios e instituciones que solicitan ejecutar estas labores, ya que dicho tramo de calzada intervenido había sido pavimentado recientemente.

Ante esto, el consejero Marcelino Aguayo sostuvo que “debe haber una coordinación con los distintos servicios y sectores, porque el problema es que Aguas Magallanes, luego de que se pavimentó esa calle, debió cambiar algún tipo de infraestructura, y para eso se tuvo que volver a cortar la calle. (…) Uno espera que los servicios públicos al menos se coordinen para que se haga todo esto en un solo tiempo”.

Por su parte, el consejero Nicolás Gálvez instó a que “cuando haya este tipo de inversiones regionales de pavimentaciones, que no se aprueben por este Consejo si es que no tenemos las garantías de que eso no se va a romper, lo cual requiere la consulta al menos con las instituciones involucradas para tener algún tipo de mecanismo de resguardo respecto a este tipo de cuestiones”.

Lautaro Navarro

Esta misma situación pudo observarse a finales de noviembre de 2016 en la calle Lautaro Navarro, entre José Menéndez y Pedro Montt, cuando los vecinos y locatarios del sector denunciaron la destrucción de las aceras nuevas que fueron entregadas en septiembre del mismo año.

La directora local del Serviu, Hina Carabantes, reconoció en aquella instancia que dichas obras no estaban previstas originalmente, debido a que las cámaras de electricidad destinadas a la empresa Edelmag estaban diseñadas para ser ubicadas bajo la calzada, lo cual no fue autorizado inicialmente por la seremi de Transportes y la Dirección de Tránsito del municipio, teniendo que desplazar la cámara hacia media calzada, instalando una mitad bajo la calle y la otra bajo la vereda oriente.

Sin embargo, durante los últimos días es posible vislumbrar nuevamente el rompimiento de las nuevas veredas en el recodo de las calles Errázuriz y Lautaro Navarro, teniendo en cuenta que en la etapa III del proyecto Mejoramiento Estándar Urbano de dicha vía fueron construidas las aceras estampadas normales y reforzadas en los lados oriente y poniente de la calle en cuestión, entre Avenida Colón y Balmaceda, trabajos que fueron ejecutados por la Constructora Eliecer Soto Oyarzún, siendo entregadas en septiembre de 2016 y cuya inversión alcanzó los $243.597.437.

Ante este contexto, el consejero Roberto Sahr puntualizó que “yo pedí que se oficie al Ministerio de Vivienda, al Serviu, y si fuera posible que se les invite a la comisión de infraestructura al próximo plenario a explicar esta situación, porque normalmente la gente está criticando y nos hace ver a nosotros sus molestias, por los trabajos que se han hecho en calle Lautaro Navarro, donde se han roto las aceras y el pavimento, y realmente creo que todos deben estar enterados de qué es lo que está pasando. Ese es un trabajo que ya lleva mucho tiempo y ahora nos enteramos que en Lautaro Navarro con Errázuriz se rompieron las veredas nuevas, además de aparecer con barreras la misma calle entre Pedro Montt y Julio Roca, y que seguramente se van a romper las veredas que se habían construido hace poco tiempo atrás con un gasto tremendo de recursos”.

