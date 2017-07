Consultora PRDW confirma factibilidad técnica para construir una dársena portuaria en Bahía Catalina

Ayer y a cargo de la Consultora PRDW, tuvo lugar en dependencias del Instituto Antártico Chileno (Inach), la presentación de resultados del denominado “Análisis de condiciones naturales para aguas abrigadas en Bahía Catalina”, a partir del cual el director de la empresa, Javier Vásquez Alvarez, confirmó que es totalmente factible la construcción de una dársena en dicho sector.

La ratificación fue formulada ante diversas autoridades y personeros de diversos ámbitos del quehacer regional, oportunidad en que el ejecutivo dio cuenta en detalle de cada factor que podría o no incidir en la operatividad de esta infraestructura que se levantará en la zona norte de la ciudad, como solución al atraque de los navíos -algunos cada vez más grandes- que llegarán a futuro a la región.

Para ello, Vásquez recordó que la primera etapa de estudio se tradujo en trabajos de terreno, recuperación de antecedentes de gabinete y estudios oceanográficos que consideraron: batimetría, corrientes, vientos, oleajes, calidad del agua y de sedimentos. Todo ello, sumado al reconocimiento del subsuelo marino y estudios de los componentes ambientales de la situación base. “Empezamos a trabajar a fines del 2016 en ello y en poco menos de un año, estamos entregando estos resultados, cumpliendo con el cronograma y los objetivos planteados”, dijo en relación a esta primera etapa que significó un 60% del costo total del proyecto, que totaliza $200 millones y que tuvo entre sus aspectos principales el análisis sedimentológico del área.

En cuanto a esto último, recordó que los principales aportes provienen del río de las Minas y del estero Llau Llau. “Toda esa punta contiene arenas que están muy sueltas, por lo que se deberán profundizar los estudios geotécnicos porque hay otras técnicas que podrían indicar que el suelo es un poco mejor que lo que se detectó. Eso significaría un diseño diferente y los costos de las obras bajarían de forma importante. Por ejemplo, la opción de tablaestacado se está viendo como la alternativa de menor costo -US$169.449.686- y más eficiente, ya que no sólo reduce el volumen de dragado, sino que también evita el realizar reemplazo de suelo que es muy caro y no requieren materiales pétreos de cantera que no hay en Magallanes. A su vez, se minimiza la cantidad de acero a utilizar”.

Evaluación ambiental

El consultor ambiental de la firma Daes, Pablo Daud complementó diciendo que este proyecto deberá someterse a evaluación de impacto ambiental. “Esto es básicamente porque se trata de un puerto y por ende hay obligación de hacerlo. Y en segundo lugar, porque parte de las obras requieren dragado de material, que también según nuestra legislación tienen que ser consideradas en ese proceso”.

Como dato extra, complementó diciendo que la acumulación de sedimentos en el año en el sector es de 1.000 m3/año, mientras que el dragado de material a realizar considera 1.400.000 m3. “Para darnos una idea, un camión que transporta áridos puede portar alrededor de 20 m3”, ejemplificó.

A precisar, los sedimentos no alterarán la morfología del terreno, por cuanto no tienen impacto relevante y son manejables, según PRDW.

Vásquez dijo finalmente que tras la entrega de antecedentes para licitación de diseño, lo que sigue es que el gobierno defina si seguirá adelante con este proyecto. En ello, se deberán tomar en cuenta estudios a nivel de ingeniería básica de las obras marítimas. “Nuestra recomendación es que se profundice en los estudios geotécnicos y con eso se afina la ingeniería, para principalmente comenzar con los temas del cambio de uso de suelo, producto de la modificación al Plano Regulador de Magallanes mientras se realizaba el estudio. Hay una porción de 19% que se debe analizar para ver su compatibilidad con la dársena. Junto con eso, está el tema ambiental, cuyo estudio es el que tomará más tiempo”.

Relacionado