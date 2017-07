Contraloría mantiene observaciones por obras de conservación de edificio de los Servicios Públicos

Más de mil millones de pesos representaron las obras de conservación del edificio de los Servicios Públicos de Punta Arenas, cuya ejecución estuvo a cargo de la empresa constructora Aes Ltda.

Los trabajos se iniciaron el 15 de julio de 2015, con fecha de término el 28 de febrero de 2017. El monto original del contrato alcanzó los 889.120.887 pesos, sumándose posteriormente un suplemento de 239.999.732 pesos.

En dicho edificio, operan las direcciones del Ministerio de Obras Públicas, Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes, además del Servicio de Tesorería Regional y la dirección regional del Instituto Nacional de Estadísticas, entre otros, todos los cuales se concentran en calle Croacia Nº722.

Puntualmente, el proyecto contempló la remodelación de las oficinas de la Dirección de Arquitectura; reposición y reparación de estucos exteriores de las fachadas; el mantenimiento a los sistemas de ascensores, eléctricos, sala de calderas y calefacción central; y la pavimentación de los estacionamientos.

En el marco de sus atribuciones, la Contraloría General de la República, realizó tres visitas selectivas a la citada obra, los días 8, 9 y 10 de febrero, durante la ejecución de los trabajos.

De la revisión practicada a los antecedentes del contrato y las visitas efectuadas al mencionado edificio, se determinó que la inspección fiscal del contrato no verificó el cumplimiento de aspectos relevantes, tales como el plan de aseguramiento de calidad para contratos de obras públicas; los protocolos establecidos para la prevención de riesgos de trabajos en altura; la oportuna certificación de calidad de materiales, al igual que la calibración de instrumentación, y no dio la debida aprobación a los botaderos utilizados por el contratista, vulnerando con ello la letra D, sobre las bases para el aseguramiento de la calidad de construcción de obras públicas.

Observaciones “complejas”

Las respuestas del servicio de Arquitectura a estas observaciones, no dejaron conforme al ente contralor. Los reparos fueron catalogados como “complejos”, en consecuencia los mismos serán verificados en una futura auditoría.

Sobre los atrasos en la ejecución de la obra, en atención a que no se cumplió con el programa de trabajo establecido, Contraloría mantuvo la observación, debiendo el servicio respectivo velar para que en lo sucesivo los contratistas se ajusten a la programación.

Las restantes observaciones, dicen relación con la calidad de los estucos; instalación de litofren (revestimiento) en la fachada; suministro e instalación de hidrorrepelente; preparación de la subrasante.

También se impugnó la instalación de andamios y mallas protectoras. Sobre este punto, se sostiene que dado que lo objetado corresponde a una exigencia contractual incumplida, se mantiene la observación, hasta que en una futura auditoría a la entidad fiscalizada se evidencie la debida aplicación y cumplimientos de los controles y procedimientos de calidad.

Por último, el informe del órgano contralor, objetó el manejo de los desechos de la obra. En relación a lo anterior, se planteó que debido a que el botadero de escombros fue aprobado por la inspectora fiscal extemporáneamente, se mantiene la observación, debiendo el servicio adoptar las medidas tendientes a que no se reitere en lo sucesivo lo advertido, situación que será verificada en una futura auditoría.

Relacionado