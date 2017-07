Core aprobó 45 millones de pesos para financiar el XXXVII Festival Folclórico en la Patagonia

Con doce votos a favor y una abstención, el pleno del Consejo Regional de Magallanes decidió aprobar ayer la petición de financiamiento del municipio de Punta Arenas para el XXXVII Festival Folclórico en la Patagonia, por un monto de 45 millones de pesos, 35 millones menos que lo que fue solicitado inicialmente por el ente comunal.

Dicha inversión proviene de los recursos del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) destinado a Cultura, lo cual está enmarcado dentro del proceso presupuestario 2017 como una iniciativa de interés regional de asignación no concursable.

Sin embargo, el consejero Nicolás Gálvez, quien fue el único que se abstuvo, cuestionó que se le entregara este millonario monto debido a que según indicó aún existía un asunto pendiente con la rendición de cuentas del festival anterior, observación que fue respaldada por su par Marcelino Aguayo.

Solicitud directa del intendente

Al respecto, el presidente del cuerpo colegiado, Miguel Sierpe explicó que la propuesta presentada por el presidente de la comisión Social y Cultural, Francisco Ros, tiene el origen en una solicitud directa del intendente Jorge Flies como un fondo de interés regional, mientras que el año pasado había sido aprobado como un proyecto financiado en el concurso, lo cual sí tenía la restricción.

Según señala la Ley de Presupuestos 20.981 en la glosa 2,1 “quedarán excluidos de los procedimientos concursables los recursos que se destinen (entre otros) a aquellas actividades culturales y deportivas de interés regional que haya decidido financiar directamente el gobierno regional”.

Para destrabar el debate intervino el jefe de la Unidad de Desarrollo Regional, Ricardo Foretich, quien dijo que en el instructivo del año 2016 se incorporó como cláusula de que aquellas instituciones que no efectuaban el gasto en difusión del origen de los recursos quedaban impedidas de participar en el próximo proceso, lo que no procedió en este caso ya que hubo un cambio en la administración de la municipalidad.

“Aquí no se trata de rendiciones pendientes, ya que en el caso del municipio de Punta Arenas efectivamente rindió los recursos otorgados en 2016. Lo que no hizo fue gastar el porcentaje que corresponde a la difusión, y que lamentablemente era una práctica habitual de la administración anterior, que de forma reiterativa devolvía los recursos de ese porcentaje de difusión y las actividades pasaban a ser como que el municipio las hacía, y en ningún momento se mencionaba el origen de los recursos”, argumentó.

