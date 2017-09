Core aprueba proyecto para pescadores siempre que no sea afectada la construcción del edificio para el Cequa

Continúa la controversia en relación a la construcción del edificio para el Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica (Cequa) en los terrenos que tiene el gobierno regional en el sector de Barranco Amarillo y que el Consejo Regional, período 2010-2014 comprometió a la institución.

Y es que si bien en julio el intendente Jorge Flies afirmaba expresamente que este asunto “no sé si vamos a alcanzar a verlo dentro de este gobierno”, ayer en la sesión del Consejo Regional señaló a los consejeros que “hay un interés efectivo de varios consejeros regionales y mío personal en avanzar, por tanto consejero Sahr le pido que me invite a la Comisión de Ciencia y Tecnología para discutir cómo seguir con este proyecto”.

El tema nuevamente salió a la luz, producto de que en la sesión, los consejeros debían sancionar una moción relacionada con la propuesta de financiamiento del proyecto “Mejoramiento y ampliación varadero caleta Barranco Amarillo”, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional por $250 millones.

El consejero Roberto Sahr al igual que su par Miguel Sierpe, hicieron algunos reparos a la moción, solicitando que se modificara, ya que lo que se estaba aprobando era exclusivamente el monto para un elevador que requieren los pescadores en la caleta.

Luego de varias intervenciones, los consejeros regionales aprobaron la moción, absteniéndose el propio Sahr, sin embargo, quedó en acta que no se vea afectada la construcción del edificio para el Cequa.

Reacciones

Al término de la sesión, Sahr aseguró que lo que se aprobó guarda directa relación y que está incluido en un proyecto completo de perfeccionamiento de la caleta, y que implica sacarle una porción del terreno a la futura construcción del edificio del Cequa.

“Lamento que estemos llegando al final de nuestro período y no hayamos podido avanzar absolutamente en nada de la construcción del edificio. El Cequa funciona en forma totalmente precaria, arrendando dos casas que no están adecuadas para el trabajo científico, yo no sé, hay muchos que no les entra en la cabeza que el Cequa es nuestro, es una fundación que pertenece al gobierno regional y a la Umag principalmente, y a Ifop y Conycit, es una institución científica, regional, de todos los magallánicos, y debemos dar mayor apoyo en todo sentido”.

El consejero le pidió categóricamente al intendente Flies, que haga todos los esfuerzos para que antes de que termine este periodo puedan aprobar los fondos para construir el edificio institucional.

“Yo no quisiera creer que toda esta demora es por un problema político, porque fue aprobado por el Consejo anterior, o tal vez, por un tema personal entre el intendente y la directora del Cequa. Sería lamentable que se interpongan temas personales por sobre los intereses de la región”, sostuvo Sahr.

En tanto, el intendente Flies manifestó que si bien esos terrenos se compraron con la intención de poder construir ahí el edificio de Cequa, “es un proyecto que está a la espera por varios elementos que son propios de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y probablemente de la Comisión de Presupuesto, entre esos, la actualización del directorio del Cequa y ver las dinámicas a seguir con este nuevo directorio, que son fundamentales para los procesos de inversión”.

Lo que llama la atención es que ayer quedó de manifiesto en la sesión del Core, que sólo falta que el propio Flies defina quién es el representante del directorio que él debe nombrar, porque hasta ahora no ha cumplido con esa tarea.

“Que se concrete esta obra”

Prácticamente todos los investigadores que pertenecen a Cequa y la propia directora, Paola Acuña, estuvieron presentes en la sesión del Core.

Consultada sobre lo que ocurrió, Acuña agradeció que las intervenciones de los consejeros Sierpe y Sahr, y a la mayoría de los que respaldan que se construya el edificio.

“Espero que lo que queda de este gobierno, este edificio o el proyecto del edificio retome el rumbo que traía al inicio del gobierno y pueda concretarse dentro de este periodo, es lo que más quiero”, recalcó.

Acuña puntualizó que con los pescadores de la caleta se han entendido perfectamente y que son dos construcciones que se pueden hacer en el mismo terreno, por lo que asegura que no sería necesario expropiar, como sí proponen en el Gore.

“Lo que se está pidiendo es sentarnos a trabajar en conjunto y ver de qué manera y a voluntad del Consejo Regional, estas dos obras se pueden construir. Aquí lo que está en juego es que la autoridad regional, el intendente Flies, dé el vamos al Consejo sobre la construcción del edificio del Cequa, queremos que se nos considere y que en definitiva podamos conversar y se concrete esta obra”.

