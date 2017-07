Corporación Municipal y Coopeuch firman acuerdo para sacar a funcionarios de Dicom

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich y el secretario general de la Corporación Municipal, Segundo Alvarez, anunciaron ayer en la alcaldía la firma de un convenio con la cooperativa de ahorro y crédito Coopeuch. Tras el depósito de la primera cuota del Faep esta semana, la Cormupa podrá contar con recursos que le permitirán funcionar y a disminuir en parte, la crisis que arrastra. Pero como reconoció el alcalde, “en paralelo mantenemos un grave problema con nuestros trabajadores, vinculado no solamente a la previsión, sino también a Coopeuch, que tiene varios elementos: muchos funcionarios nuestros han pedido préstamos allá, que se han descontado de los sueldos de la Corporación que no los ha enterado pagando, y muchos se encontraban que cuando iban a pedir un crédito estaban en Dicom”. Además, muchos trabajadores ahorraban en esta institución, pero la municipalidad no les entregaba dinero para su libreta.

Por ello, Radonich anunció que con este convenio con Coopeuch se podrá regularizar la deuda que tenían, mientras que Segundo Alvarez, añadió que “el compromiso con la cooperativa es que ellos se preocupen de sacar a la gente de Dicom o tal vez vean el tema con la Superintendencia”.