Creaciones inspiradas en el mar terminaron estampadas en poleras

Taller de serigrafía para niños organizado por Agrupación Cultural Proa En dependencias de la Empresa Portuaria Austral se desarrolló la semana pasada este taller, a cargo de los artistas Jorge Cejec Canicura y Paulina Moreau y que contó con la participación de 23 niños, que el sábado, orgullosos, mostraron a sus papás las obras impresas en las prendas de vestir

Como cada año, la Agrupación Cultural Proa, encargada de la Muestra de Cine Latinoamericano, previo al evento organiza un taller enfocado en el área audiovisual. Pero es primera vez que decidieron dar una mirada hacia los niños, y que ellos participaran en un proyecto vinculado a la creación. Así, durante la semana pasada, se desarrolló el taller de serigrafía “Plasmar”, en dependencias de la Empresa Portuaria Austral, institución que financia la muestra de cine, que este año se realizará desde el 22 de agosto próximo.

“Todos los años hacemos talleres dedicados al mundo de lo audiovisual, al mundo de las artes plásticas, pero siempre para un segmento que es de jóvenes universitarios hacia arriba, y no habíamos tenido una mirada hacia los niños. Habíamos hecho talleres de cine, pero en un taller sobre la impresión, la manera más antigua, y serigráfica que se puede sacar de un diseño varias copias, nos pareció interesante y con nuestro socio de la cultura, la Epa es que le presentamos la idea, que les pareció súper atractivo”, explicó el director de la Agrupación Cultural Proa, Patricio Riquelme.

Tanto fue el interés por participar que la lista debió cerrarse cuando ya iba en 23 niños, los que durante cuatro días, aprendieron esta técnica, nada sencilla, que consiste en grabar imágenes por medio de una pantalla de seda o tela metálica muy fina. Al principio los niños llegaron más bien impulsados por sus papás, sin saber muy bien de qué se trataba. Y los primeros días, salvo una salida a terreno por el muelle de Punta Arenas, los niños seguían sin entender mayormente la técnica. Pero una vez que “pillaron el hilo”, se entusiasmaron al punto que el sábado, al término del taller, corrían por todos lados mostrando sus poleras.

Los encargados del taller fueron los artistas Jorge Cejec Canicura y Paulina Moreau, quienes explicaron las enseñanzas que transmitieron a los pequeños creadores. “Muchos no sabían en un principio de qué se trataba la serigrafía, pero cuando les dijimos que era para estampar, hacer sus propias creaciones, y que podían duplicarla tanto en papel o en poleras, se entusiasmaron más. En la mitad del taller estaban medios indecisos, no sabían para dónde íbamos, pero ahora están todos contentos”, comentó el artista.

Mar inspirador

Tras el recorrido de los niños por el puerto, cada uno debía presentar su propia visión del mar mediante un boceto, que se trabajó en un papel de oficio, el que de ahí pasó a papel diamante, transparente, que serviría para hacer el revelado del diseño. Luego se armaron los bastidores, se clavó la malla, se pasó la emulsión fotográfica en un cuarto oscuro, en la que los niños iban pasando por grupos, cada uno emulsionó su bastidor y se realizó el revelado, con la mesa de luz y dejar el diseño en la malla, que finalmente servía para imprimir. Este proceso debía ser muy ordenado y riguroso, ya que un error en alguna de las etapas, especialmente en el revelado, podía dejar inutilizable el dibujo.

Especialmente en el caso del revelado, ya que como explicó Paulina Moreau, “dos minutos tiene que ser, dependiendo del foco, la altura, el grosor del vidrio, se puede echar a perder 4-5 bastidores. Puede quemarse o tener mucha emulsión, y si no se calcula bien, se puede rajar la malla o no revelar”. Lo bueno, es que en este trabajo, casi no hubo fallas y la mayoría de los niños pudo imprimir su polera.

Eso sí, los artistas reconocieron que enseñaron los aspectos básicos de la serigrafía, el cual “siempre debe ser acompañado por un adulto, porque se trabaja con muchos químicos. Igual hay técnicas de serigrafía que son más sencillas y accesibles a los niños, con témpera, pintura de género, pero siempre un mayor debe estar presente, porque hay que clavar, corchetear, para evitar cualquier accidente, pero todo se puede hacer en casa, con madera, visillos, así que no es tan complicado”, indicó Jorge Cejec Canicura.

Los niños y sus obras

El final del proceso tuvo la impresión de las poleras, ante la presencia de los padres y apoderados, que mientras compartían un trozo de torta y jugo, disfrutaban de las creaciones de los niños. Monserrat Sánchez, estudiante de séptimo básico del Liceo Nobelius, reconoció que al principio no sabía de qué se trataba, pero “fue muy bonito, el lugar y el proceso, que no fue tan complicado”. La niña estampó su polera con imágenes de toninas y la cola de una ballena, con la leyenda “El mar es tu vida”.

A su vez, Leonor Riquelme, alumna de tercero básico del Colegio Cruz del Sur, recordó que “en internet vi que se iba a hacer este taller, me pareció genial, aunque es complicado el proceso”. Su obra tuvo como protagonistas a una ballena, una almeja y una estrella de mar.

Francisca Campos mostró orgullosa su creación a su papá, el fiscal de Magallanes Eugenio Campos. La estudiante de segundo básico del Colegio Cruz del Sur indicó que “sabía un poco de qué se trataba la serigrafía, para mí, quedó hermoso. Dibujé una cola de ballena como la que está en la entrada, pero del puerto también me llamó la atención los barcos”, comentó.

Fernando Dobson fue otro fiscal que apareció para ver las obras de sus hijos Nicolás y Fernanda. El primero, estudiante de tercero básico del Colegio Cruz del Sur destacó que además de la técnica, aprendió que no se debe contaminar el mar, mientras que su hermana, quien cursa quinto básico, comentó que “fue divertido, además que los materiales no son difíciles de encontrar”.

Incluso, en este taller participaron niños de otras zonas del país, que se encuentran de vacaciones. Fue el caso de Julian Campbell, que tiene familiares en la zona y que se animó a inscribirse. Como la mayoría de los niños, dibujó una ballena.

El éxito de este taller seguramente hará que se replique el próximo año, reconoció el director de Proa Patricio Riquelme, ya que de entusiasmar primero a jóvenes aficionados al cine, ahora estimula las mentes creativas de los niños, que en este caso, tras apreciar su entorno pudieron plasmar sus visiones en una polera, que seguramente ya lucen ante sus amiguitos.

Fotos Maximiliano Soto M.