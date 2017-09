“Creemos que en Magallanes nuestro sector debiera sacar un diputado”

La presidenta nacional de la Unión Demócrata Independiente (Udi), Jacqueline van Rysselberghe, reconoció que les costó mucho convencer a Sandra Amar para que fuera nuevamente candidata a diputada, y que sólo, con la llamada del ex Presidente Sebastián Piñera, lograron que aceptara el desafío.

Van Rysselberghe llegó a Punta Arenas para sostener una reunión con la candidata al Parlamento y con quienes participarán en la elección de consejeros regionales, y también con la militancia de la Udi en la región, y explicarles cómo se desarrollaron las negociaciones para determinar la nómina de candidatos que postulan a algún cargo en las elecciones del próximo 19 de noviembre.

“Estamos muy contentos, porque tuvimos una reunión con más de 80 personas, entre ellos los dirigentes del partido, alcaldes, concejales, y vemos que hay entusiasmo no sólo de que Sebastián Piñera pueda ganar la presidencia nuevamente, sino de que pueda tener un Parlamento que lo ayude a gobernar. Desde esa perspectiva, nosotros creemos que en la Región de Magallanes nuestro sector debiera sacar un diputado, y tengo el convencimiento que ese parlamentario será Sandra”, aseguró la presidenta nacional de la Udi.

Quedan poco más de 70 días para las elecciones, y en ese sentido, la dirigenta nacional de la Udi manifestó que “nuestra gente va a estar toda desplegada en la región y trabajando unida para que podamos tener a Sandra de diputada”.

“No nos dimos

por vencidos”

La presidenta de la Udi señaló que tienen la mejor opinión de Sandra Amar, y que por eso insistieron en que ella fuera la candidata y no se dieron por vencidos ante la respuesta negativa que dio en primera instancia cuando le pidieron que fuera la representante del sector.

“Creemos que ella tiene una gran ventaja, porque tiene conocimiento público por el trabajo que ha desempeñado en su vida. Además, tener el reconocimiento de la gente es un capital político importante, ya que saben quién es ella y están dispuestos a confiar, eso es algo que cuesta mucho ganarlo. Por eso creemos que tiene ciertas posibilidades de ganar, y después, tan importante será y no me cabe duda, que va a ser una gran parlamentaria”, planteó.

“El país está mal”

La derecha está convencida de que al haber aumentado a tres los cupos parlamentarios, esta es una oportunidad que no pueden desperdiciar para sacar un diputado en Magallanes.

Van Rysselberghe recordó que tras la diputación de Rodrigo Alvarez, no han vuelto a tener representatividad a nivel parlamentario, sin embargo, asegura que hoy el escenario es distinto.

“Hoy la gente entiende que el país está mal, que se está cayendo a pedazos, y por eso mayoritariamente yo no tengo duda que Piñera va a ganar, pero hay que lograr que las personas entiendan también que para recuperar el país no basta solamente ganar la presidencia, sino que se debe ganar en el Parlamento”, insistió.

Para lograr ese objetivo, Van Rysselberghe indicó que necesitarán parlamentarios que “no se den vuelta la chaqueta a mitad de camino y que sean personas leales, sobre todo en tiempos difíciles. En ese sentido, Sandra sería una estupenda parlamentaria, porque necesitamos personas con la mente clara y con voluntad fuerte”.

Finalmente y en relación al trabajo que desarrollará la Udi en favor de sus candidatos, destacó que la ley es bastante restrictiva ahora y se debe respetar el cronograma electoral en cuanto a los tiempos que se puede hacer campaña.

“Por ahora Sandra seguirá trabajando con las bases, luego se desplegará por la región para que más personas la conozcan y posteriormente se dedicará al tema de la propaganda. Será un trabajo potente en lo que queda de aquí a las elecciones”, sostuvo.

