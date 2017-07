Cristián Figueroa, director regional del Instituto de Derechos Humanos: “Cabe cuestionarse cuál es el sistema de formación que está empleando Carabineros”

Luego de las violentas agresiones físicas propinadas a tres jóvenes en Puerto Natales, hechos producidos durante el reciente fin de semana y que implicaron la detención de dos funcionarios de Carabineros que luego fueron dados de baja, dejando a una de las víctimas en riesgo vital, el director regional del Instituto de Derechos Humanos (Indh), Cristián Figueroa Fuentealba calificó de ‘grave” lo ocurrido, informando a La Prensa Austral que -durante la tarde de ayer- el organismo a su cargo, solicitó vía oficio al alto mando policial en Magallanes, mayores antecedentes, a objeto de indagar si procede o no, que la entidad a cargo de monitorear la vulneración a derechos fundamentales, decida o no, participar eventualmente en acciones, insertas dentro de sus atribuciones, acompañando a quienes resultaron agredidos.

“Estamos despachando (ayer) un oficio al general Leonardo Espinoza, de tal manera que podamos tener todos los antecedentes. Estamos monitoreando el hecho, para saber si califica como una transgresión a los derechos humanos. Hasta el momento queda claro que las características de los hechos sucedidos en Natales, son de carácter delictual, y se agudizan en tanto, efectivamente hay involucramiento de dos agentes del Estado que -cuando se produjeron los hechos- pertenecían a Carabineros. Sin embargo, no estando ellos en funciones al momento en que se producen las agresiones y no habiéndose enmarcado dentro de una manifestación pública, esta es una situación que hasta el momento, reviste exclusivamente el carácter de delito. Por lo tanto, lo que corresponde es que sea canalizada en los órganos competentes, que en este caso, corresponden al Ministerio Público”, afirmó Figueroa.

Procesos de formación

En este punto, el director regional del Instituto de Derechos Humanos, hizo una reflexión respecto a los procesos de formación y selección que está asumiendo la institución de Carabineros al momento de reclutar a efectivos en sus filas.

“Aquí cabe cuestionarse cuál es el sistema de formación que está empleando Carabineros con quiénes ingresan a dicha institución. Y cuáles son los procesos de selección y educación en la perspectiva de los derechos humanos, porque si bien, los efectivos que fueron dados de baja no estaban en servicio -al momento de ocurrida esta triple golpiza- siguen siendo de Carabineros, incluso estando de franco. Si bien, no estaban cumpliendo un rol policial en ese minuto, es importante entender que si un agente de Carabineros no tiene la formación necesaria, nos exponemos a este tipo de situaciones. Entonces la pregunta que se añade, es si las policías tienen la suficiente preparación para enfrentar una labor tan delicada y compleja como la que desarrollan. Porque es cierto, que Carabineros es una policía militarizada, pero también tiene una labor que es fundamentalmente social. Ellos interactúan con la comunidad y están permanentemente trabajando con las organizaciones de la sociedad civil y es ahí, donde nosotros queremos poner el énfasis y también esperamos aportar”, remarcó Figueroa.