Cristina Susi: esperamos convertir el Liceo Luis Cruz Martínez en el mejor de la región

Gabriel Leiva,

corresponsal en Natales

Sin querer referirse al fondo de la querella criminal presentada en su contra por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, ayer la ex secretaria general de la Corporación Municipal de Punta Arenas Cristina Susi se pronunció por primera vez sobre el tema en una conferencia de prensa ofrecida en los salones del Liceo Politécnico, Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, establecimiento educacional donde asumió como directora interina.

Consultada sobre la querella y por las críticas surgidas por su nombramiento como directora del liceo natalino, dijo que “es un tema que a mí me sorprende. Es delicado. La verdad es que las personas que ocupamos cargos públicos o que aceptamos desafíos como administrar una Corporación, son grandes responsabilidades. La Corporación Municipal de Punta Arenas tiene un déficit estructural desde hace bastante tiempo, no solamente de un año o dos, esto viene de muchos años. Yo tengo un abogado que tiene que ver los temas en Punta Arenas. Hay que dejar que se haga el proceso investigativo que corresponda”.

Consultada sobre el fondo de la acusación por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos destinados al mejoramiento de infraestructura escolar, correspondientes a las escuelas Portugal y 18 de Septiembre en el año 2016, añadió que “como le digo la Corporación está con un déficit estructural desde hace bastantes años. Yo la verdad como hay una etapa investigativa no puedo referirme a nada más que lo que le puedo comentar ahora porque es un proceso que se está llevando en Punta Arenas”.

Con respecto a sus nuevas funciones al mando del Liceo Luis Cruz Martínez -el establecimiento cuenta con una matrícula de 260 alumnos- manifestó que era un gran desafío, tomando en cuenta que el establecimiento está clasificado en una categoría de Insuficiente por la Agencia de Calidad de la Educación.

Añadió que implica un gran esfuerzo el “movilizar una comunidad hacia los aprendizajes que es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Crear los mejores climas dentro de las aulas para que nuestros alumnos aprendan. Los maestros vivimos de nuestro prestigio, del trabajo que hacemos”.

Expresó que con el apoyo de todos esperaba convertir al mencionado establecimiento en el mejor de la comuna e incluso de los mejores de la región.

Agradece recibimiento

de natalinos

Sobre los motivos de su llegada a Ultima Esperanza expresó que eran de carácter personal. Agradeció la recepción que tuvo en Puerto Natales, de los alumnos, de los docentes y los directores de los demás establecimientos educacionales, los cuales en su gran mayoría se encontraban ayer junto a ella en la conferencia de prensa.

Además agradeció “la confianza del señor alcalde (Fernando Paredes) en esta decisión. Que no le quepa dudas que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que nuestro liceo sea uno de los mejores”. Sus palabras terminaron entre los aplausos de los demás directores.

El secretario general de la Corporación Municipal de Natales, Alejandro Velásquez, aclaró que Cristina Susi asume con un contrato a plazo fijo que concluye el 28 de febrero momento en que será evaluada por el sostenedor. Indicó que en el concurso público ante la Dirección Nacional del Servicio Civil hubo siete postulantes de los cuales quedaron finalmente dos. Como no hubo una terna no se pudo elegir un director por lo que se optó por quien tenía la más alta calificación. La idea es repetir el concurso en marzo.

Pide tiempo para trabajar

Con respecto a los cuestionamientos que han surgido por la designación de Cristina Susi, manifestó Velásquez que “cuestionamientos van a existir siempre, el mejor ejemplo son los cuestionamientos que me han hecho como secretario general en los últimos cinco años. El mensaje que le puedo dar a la comunidad en general es que nos den tiempo para trabajar, que no juzguemos a alguien antes de que trabaje. En Chile existe el principio de la inocencia, y todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario”.

Añadió que “en tiempo de elecciones la herramienta más común es utilizar la Corporación Municipal. Yo les pediría a quienes trabajan en política que no utilicen la educación, que no utilicen a nuestros jóvenes, a nosotros mantengamos fuera de esa lucha de adultos porque nosotros hoy día estamos formando jóvenes y dentro de esa formación estamos llanos a entregarle todos los valores para ser mejores personas”.

Manifestó que se encontraban preocupados por el establecimiento “la infraestructura estaba en muy mal estado en el mes de julio y hemos trabajado en estos dos últimos meses para revertir esa situación, para crear las condiciones mínimas y dignas para que nuestros estudiantes puedan desarrollar su proceso educativo en nuestro establecimiento”.