Cuadro pulmonar complicó diagnóstico de Gonzalo

“Le pedimos a cada una de las personas que nos han acompañado en este proceso, a todos quienes nos conocen, que recen por Gonzalo porque una oración va a hacer la diferencia”. Fue el llamado formulado a la comunidad por Alejandro Muñoz Sanhueza, mientras su hijo Gonzalo Muñoz del Campo se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (Uci) del Hospital Clínico, tras ser brutalmente golpeado en la cabeza con un madero en la madrugada del sábado, en el centro de Puerto Natales, por un grupo de sujetos, entre los cuales se encontraban dos carabineros de franco.

El papá de Gonzalo sostuvo que la condición de salud de su hijo ha cambiado diariamente y que lo único que pueden hacer es orar. “Esto ha sido una montaña rusa porque el martes pasado, a Gonzalito le habían retirado el respirador y había reaccionado bien. Ese se día estábamos muy contentos, pero el miércoles se complicó porque se agarró un cuadro pulmonar, pero no le pueden hacer nada para no afectar su cerebro que está muy dañado. Yo pensé que iba mejorando, pero la verdad es que ha ido fluctuando. Aun así nosotros no perdemos la fe”, reafirmó el progenitor.

Sobre el estado de salud del joven de 21 años, el jefe de la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del Hospital Clínico, doctor Christos Varnava reconoció que el joven se encuentra en una situación muy crítica. “El está en la unidad desde el sábado y no ha variado, su situación sigue siendo grave, se encuentra en coma inducido y con soporte respiratorio. Por la situación en que se encuentra es necesario hacer una sedación para proteger el cerebro, la sedación es tan profunda que el paciente no puede respirar si no tiene soporte respiratorio. Su pronóstico es reservado”, comentó.

