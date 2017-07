Sergio Cuitiño, integrante del comité regional del PS: “Cualquier candidatura se va a resolver en el comité central del Partido Socialista”

Tras el pronunciamiento mayoritario de diversos militantes del Partido Socialista en Magallanes, que se adhieren a la postura de respetar los estatutos partidarios, privilegiando por incorporar en los listados de futuras cartas parlamentarias, a personas que mantengan una militancia activa, han surgido también posiciones disidentes. Una de ellas es la de Sergio Cuitiño Saldivia, quien integra el comité regional del PS, y que avala a plenitud que figuras -como las del ex alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo- sean consideradas al momento de conformar los listados para optar a cupos a cargos de diputados.

“Vladimiro Mimica es un ciudadano reconocido en Punta Arenas, hace cinco años ingresó su ficha al partido, la que lamentablemente no prosperó. El colaboró con Carlos González (ex alcalde)”, expresó Cuitiño, agregando que el procedimiento de proclamación de candidatos a diputados, así como a consejeros regionales (entre otros), está consagrado en la Ley de Partidos Políticos, la que a juicio del militante PS, estaría “por sobre los estatutos” del bloque partidario.

Cabe recordar que la última modificación de la Ley General de Partidos políticos del 15 de abril de 2016, establece que “las instituciones partidarias están dotadas de personalidad jurídica de derecho público, lo que significa que el Partido Socialista de Chile no puede hacer nada, que no esté expresamente definido en sus estatutos”, según consta en un correo electrónico destinado durante la presente semana a toda la militancia socialista, situación que Sergio Cuitiño, admitió conocer, remarcando sin embargo, que “cualquier candidatura se va a resolver en el comité central del Partido Socialista”.

Consultado por la posibilidad que en un proceso de consulta partidaria se sometan los nombres que permitan que la propia militancia PS defina a sus ‘cartas parlamentarias’, Cuitiño expresó: “la consulta ciudadana -por el tiempo que tenemos- es imposible hacerla. No tenemos un reglamento interno para hacer ese tipo de elecciones”, enfatizó.

