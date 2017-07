Director nacional del Instituto de DD.HH.:“Cuando la comunidad entienda que el migrante no es un enemigo habremos avanzado mucho”

El abogado de la Universidad de Chile, Branislav Marelic Rokov, designado en agosto de 2016 como director nacional del Instituto de Derechos Humanos (INDH), enfatizó la necesidad de fortalecer la educación a los funcionarios fronterizos para detectar y prevenir la trata de personas, lo que tildó como “uno de los crímenes transnacionales más detestable que existe”, pero además destacó la necesidad de orientar los esfuerzos a que no sean ellos los que incurran en vulneraciones.

– ¿Cómo visualiza en esta materia a la Región de Magallanes?

– “Hemos instalado la oficina en la región, ahora tenemos un equipo permanente, dado que antes teníamos colaboradores y viajaban abogados a ver las causas. Dentro de las cosas que hemos podido revelar acá son los conflictos socio-ambientales con alrededor de cuatro conflictos, que creo que cuando se haga la actualización este año aparecerán más. La materia de trata y tráfico de personas y de migraciones también ha sido relevante. Nos acabamos de querellar en una causa, que si bien es un poco antigua, sigue teniendo vigencia y está impune que es el caso de las indonesias. Y, en materia de migraciones también hemos puesto la preocupación sobre estas llamadas acciones patrióticas en las que se han escrito consignas. En general, hemos estado levantando información, intentando hacer una radiografía de los problemas de derechos humanos y poder diseñar líneas de acción”.

– En Magallanes, en los últimos años, hemos tenido dos causas bastante relevantes en materia de trata de explotación laboral, la de las ciudadanas indonesias que usted aludía y la de la familia otabaleña de Ecuador que generaron un gran revuelo ¿Cuál es la realidad que vive el país en estas materias?

– “Se cree que la situación de los migrantes se da sólo en la zona norte del país, sin embargo Chile en su conjunto, al ser un lugar de destino dentro de los flujos migratorios, es propenso a la trata de personas. Y, Magallanes no es la excepción. Acá también existen factores que fomentan el trabajo migrante y ahí también se da la oportunidad para la trata, uno de los crímenes trasnacionales más detestables, y el instituto está trabajando para abordar la materia. Si bien estos hechos ocurren en regiones fuera de Santiago, pero no es una realidad ajena a ninguna zona del país”.

– Usted se refirió a las acciones penales que el Instituto inicia en este tipo de causas, pero ¿pueden abordarse desde otra perspectiva?

– “En materia de tráfico de migrantes las acciones judiciales son fundamentales, ya que esos procesos forman parte de la reparación que se puede ofrecer a las víctimas. Pero también, estamos conversando con las instituciones públicas para que sean más eficaces en la persecución de estos delitos. Eso ya excede lo penal. Además, en la zona norte, estamos trabajando con los funcionarios de frontera para incentivar el trato no discriminatorio y poder lidiar de mejor forma con las migraciones. Esas son formas no jurídicas para abordar la materia. Asimismo, pero esto ya es a largo plazo, estamos desarrollando planes educativos con las universidades para poder incentivar a la población a entender más de derechos humanos. Cuando la comunidad entienda que el migrante no es un enemigo habremos avanzado mucho”.

– Llama la atención que el INDH haya iniciado en Punta Arenas, sólo en este año, dos causas penales por apremios en el interior de calabozos policiales…

– “Desde la creación del Instituto se han recibido denuncias por la actuación de las policías y de Gendarmería, pero en esta materia iniciamos las acciones cuando hay indicios realmente fuertes de tortura, y ninguna otra institución pública, salvo la Fiscalía, tiene la facultad de emprender este tipo de acciones, así que lo tomamos como una de nuestras grandes líneas de trabajo. Pero en ese mismo ámbito, hemos intentado, dependiendo de las zonas y realidades individuales, de poder acercarnos y trabajar con Carabineros y la Policía de Investigaciones, y lo que estamos intentando es el acercamiento entre las direcciones de las zonas policiales para que los funcionarios sepan lo que hacemos, y luego de eso, tratamos de trabajar en la sensibilización. Y, así se ha logrado que la PDI tenga educación en sus escuelas sobre la materia, y capacitaciones a los funcionarios operativos en el caso de Carabineros”.

– ¿Qué cree usted que falta en la legislación chilena para garantizar el respeto y resguardo de los derechos humanos?

– “Existen muchas legislaciones ausentes, muchas ratificaciones de tratados internacionales pendientes, eso nos ayuda mucho a nuestra institución autónoma de defensa de los derechos humanos a ir con más fuerza contra esas violaciones. Pero una de las situaciones que hemos identificado es la ausencia de capacitación para los funcionarios públicos y también de la sociedad civil en el currículo básico, medio y algunas veces universitario. Falta un énfasis en derechos humanos, porque al final es un círculo vicioso en que la persona llega a ser un profesional y no valora el tema, y luego ese ciudadano se enfrenta a violaciones de derechos humanos y no tiene las nociones y no lo valora, desencadenándose este círculo vicioso del desconocimiento y desprestigio de los derechos humanos”.

