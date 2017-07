Cuantiosa multa podría recibir Edelmag si se determina su responsabilidad en “apagón”

Conocer las causas exactas que generaron el “apagón” acaecido en Punta Arenas en la noche del martes pasado y que afectó a 33.778 clientes de la empresa Edelmag -es decir el 71% de los usuarios-, para así determinar si aplica la disposición de sanciones contra la eléctrica, es la tarea principal a la cual desde ayer en la mañana se encuentra abocado el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Sec), Juan Barticevic Bradasic.

Según recordó, la interrupción del suministro se extendió entre las 21,32 horas y las 21,53 horas -quedando ya operativo el sistema a partir de las 22,13 horas-, motivo suficiente, a pesar del breve lapso de corte, para ver con detenimiento qué sucedió. “Hasta el momento, lo que se conoce es que tras el problema en la central Punta Arenas, quedaron en servicio los alimentadores de la central Tres Puentes, esto es básicamente desde el sector de calle Enrique Abello hacia el norte. Debido a eso, nosotros en la mañana (de ayer) nos constituimos a primera hora en la central, para indagar las causas. Ellos están iniciando las pruebas para determinar el origen de la falla”, dijo.

Sanciones

Una vez que ello se conozca y de establecerse alguna responsabilidad por parte de la empresa, sigue el proceso administrativo que podría terminar en sanciones para la compañía eléctrica, no obstante el valor de la multa no sería factible de estimar aún.

Junto con aclarar ese punto, Barticevic descartó que haya eventuales indemnizaciones para los clientes. “En lo que tiene que ver con distribución, tenemos que las compensaciones operan automáticamente sobre las 20 horas de interrupción en un año móvil. Eso se mide todos los meses. Por lo tanto, en nuestra región son pocos los usuarios que se compensan por interrupciones, dado que son bajas, por lo rápido de las reposiciones”.

A modo de ejemplo, en 2016 se documentaron en promedio 13,5 horas de interrupción, mientras que en Magallanes, el índice llegó a 5,13 horas. “Este año y hasta fines de junio teníamos una suma promedio de 1,97 horas en interrupciones, para todos los usuarios de la región, que ascienden a unos 58 mil. En éstas, se incluyen tanto los casos de fuerza mayor, como son los choques de postes y las fallas que son de responsabilidad de la distribuidora”, recalcó el personero, planteando además aun cuando haya compensación a clientes, sí puede suceder es que se multe a la empresa. “En este sentido las sanciones son de pago pecuniario que se definen en razón de los méritos de los antecedentes. Algunas a nivel nacional han llegado incluso a las 10.000 Uta (equivalente a 5 mil 600 millones de pesos)”, observó.

Casos más recientes

El director de la Sec sostuvo que en 2013 la empresa enfrentó dos sanciones de 750 UTM -equivalente a $35.090.250 por cada una- debido a problemas operacionales, en Puerto Natales y Punta Arenas. Luego, en abril de 2015 fue sancionada tras determinarse su responsabilidad en el cortocircuito originado -a las 4,02 horas- en la barra principal de generación de la central Tres Puentes, producto del ingreso de un gato a través del subsuelo y que al activar las protecciones de seguridad de las unidades generadoras de la central, derivó en el corte de suministro a cerca de 46 mil clientes de Punta Arenas. En dicha ocasión, el servicio se normalizó a las 5,53 horas. La multa en dicha oportunidad, llegó a las 1.000 UTM, es decir, unos $46.787.000 al día de hoy.

En lo que va de 2017, se registran dos cortes de importancia. El primero tuvo lugar el 3 de abril pasado, a raíz -según puntualizaba inicialmente la eléctrica- de fallas en un transformador en la central Punta Arenas, dejando sin luz a cerca de 45 mil clientes. Y el segundo, ocurrido esta semana, que superó los 33 mil clientes. Al respecto, Barticevic expuso que aún deben revisarse los antecedentes para definir si ameritan o no alguna sanción.

Ley corta

Finalizó indicando Barticevic que esta semana el ministro de Energía, Andrés Rebolledo Smitmans dio a conocer que se enviará una Ley Corta de Distribución, en que uno de los puntos propuestos es la de aumentar el monto de las sanciones. “Esto, de manera que para las empresas sea más caro pagarlas que tener sus instalaciones en condiciones”, sentenció.

