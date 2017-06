Cuatro profesores dijeron adiós a las aulas

E

l pasado miércoles, la Corporación Municipal de Punta Arenas y la secretaría regional ministerial de Educación ofrecieron un desayuno a cuatro profesores que fueron notificados que deberán acogerse a jubilación. Juan Augusto Cárdenas Vargas, ex docente del Liceo Industrial; Cristián del Carmen Varela Montalva, del Colegio Andino en la cárcel de Punta Arenas; María Cristina Doldán Rivera, del Liceo Polivalente María Behety y Verónica del Pilar Takahashi Gárate, ex docente de la Escuela Bernardo O’Higgins.

En este acto, las autoridades de educación hicieron un “mea culpa” por episodios de años anteriores, en que los docentes pasaban “a retiro” sin ningún reconocimiento tras haber dedicado gran parte de su vida a la formación de generaciones de alumnos. Por eso, este homenaje fue una forma de agradecer el trabajo desarrollado por los docentes. Es así como se presentaron la orquesta de cuerdas de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, los alumnos del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez Angie Ampuero, Víctor Hernández y Liliana Chacón, y finalmente, el profesor Arturo Mansilla declamó “Coplas al sembrador” del dúo Quelentaro, acompañado musicalmente por sus colegas Miriam Valenzuela y Jaime Bustamante.

Entre los profesores homenajeados hubo un sentimiento de tranquilidad ante este adiós. Cristián Varela, con treinta años de trayectoria como docente del colegio que funciona al interior de la cárcel de Punta Arenas, primero en la antigua, de Waldo Seguel y posteriormente en el complejo penitenciario “siempre trabajando en la rehabilitación social y educacional de los internos. En la cárcel vieja era más complicado, la sociedad no conoce cómo funciona la cárcel por dentro, pero hay una escuela con educación básica y media, es igual a que si estuvieran afuera, porque no se les puede negar el derecho a la educación. Lo más divertido es que siempre me encuentro con personas que han estado recluidas y me saludan con mucha amabilidad”, recordó el docente, que también se desempeñó en el Instituto Superior de Comercio.

A su vez, Juan Augusto Cárdenas cumplió 43 años de labor en el Liceo Industrial, en la especialidad de Mecánica Industrial al que ha visto modernizarse especialmente en los últimos años. “El equipamiento nuevo es tecnología de punta, tenemos el mejor equipamiento de la zona. Todo lo viejo lo echaron, me alcancé a escapar yo”, comentó riendo.

Las que sí expresaron cierto dolor por la forma en que tuvieron que abandonar sus funciones, fueron las docentes homenajeadas. Verónica Takahashi contó que “me avisaron el mismo día, a la una de la tarde, conversé con la Corporación para que me den unos días más para entregar mi cargo y hacer todo lo que correspondía. Estuve 20 años en la Escuela Bernardo O’Higgins, y en total, 34 de servicio. Empecé en la escuela de Puerto Toro, en el año 1982. Estuve también en Río Verde, en el Instituto Don Bosco, y dos años en Posesión”, recordó.

Como reflexión ante estas experiencias, especialmente en zonas alejadas, la profesora comentó que esa labor “es muy anónima pero linda a la vez, muy enriquecedora. Tengo alumnos con distintas profesiones y es muy gratificante para uno como maestro que la colaboración que uno prestó y la enseñanza que uno les dio cuajó en que sean buenos profesionales, y me siento muy orgullosa de haber cumplido mi sueño, de ser maestra y terminar como corresponde esta etapa, porque los tiempos están muy difíciles en cuanto a educación”.

Finalmente, María Cristina Doldán Rivera también dejó en evidencia cierta molestia por la manera en que recibió la noticia. “De un día para otro me llamaron por teléfono y me dijeron que ese día cesaba mis funciones, a fines de mayo. Tenía clases al otro día y tuve que avisar a la directora de que se hicieran cargo del curso que tenía, pero son algunos gajes del oficio que se pueden ir subsanando para que no vuelva a ocurrir en el futuro, porque no es agradable”, indicó.

En cuanto a su trayectoria, Doldán es profesora de Lenguaje y Filosofía, e impartió clases en el Liceo Sara Braun por 25 años y posteriormente, en el Liceo María Behety. “Cuando me inicié en el año 1981 estaba comenzando la Corporación Municipal y primero estuve en la Escuela Arturo Prat y después en el Sara Braun. En los años 80-90 la población estudiantil en ese liceo era enorme, y ahora da pena porque hay un pabellón completo que no funciona, porque no hay alumnado. Esperemos que esta etapa de crisis sirva para crecer y nuestros colegas jóvenes están tomando nuestro testimonio y les deseo lo mejor”, concluyó.