Cuerdas infantiles musicalizan documental sobre la historia de la Antártica

Orquesta de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre

Fotos Maximiliano Soto

La profesora de educación musical Claudia Uribe recibe todos los viernes a los niños de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, que forman parte de la orquesta de cuerdas del establecimiento. Después de clases, en la tarde, se encuentran preparando la música que formará parte de un documental sobre la Antártica, proyecto del centro de investigación Gaia Antártica, y que podría tenerlos en diciembre del año que viene, tocando en el continente helado.

Si bien la orquesta está formada por 18 alumnos, no todos pertenecen a la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, aunque sí han sido estudiantes de este establecimiento. El conjunto musical funciona hace cuatro años, y ha tenido mucho recambio, debido a que los estudiantes que han terminado sus estudios, han continuado en otras escuelas, y algunos se han mantenido fieles a su primera escuela. El más pequeño de la actual orquesta cursa quinto básico, mientras que el mayor, va en primero medio.

La profesora Claudia Uribe explicó que este proyecto en el que están trabajando, tiene particularmente entusiasmados a los niños. “Nos convocó la Universidad de Magallanes, que quería una orquesta escolar, y nos invitaron a participar de la musicalización del documental sobre la Antártica, dentro del proyecto Gaia Antártica. Vinieron, hicieron una charla, los chicos se interiorizaron de qué se trataba, de la formación del continente antártico, que se divide en tres momentos, los que teníamos que musicalizar. Son obras que escogimos de acuerdo a lo que nos vinieron a presentar, porque ellos después las harán calzar con las imágenes”.

En estas charlas, los estudiantes conocieron aspectos novedosos de la historia del Continente blanco, porque “era importante que los chicos se familiarizaran de lo que se trataba el proyecto. La gente de la universidad nos contó cómo era la formación de los continentes, cómo fue la segunda etapa, con los exploradores, y después cómo se forma el continente de paz, con delegaciones de distintos países. Pero primero todo lo que es Pangea, cuando se dividen los continentes y los océanos, todo eso se lo explicaron a los chicos de manera que ellos mismos vieron qué música podría ser de todo lo que hemos tocado durante todo el tiempo”.

Para ello, la orquesta ensaya tres piezas musicales, de acuerdo a las etapas que se mostrarán en el documental. “Para el Pangea elegimos el segundo movimiento de una suite que estamos preparando, otro movimiento será para la segunda etapa, que es la formación del continente, y cuando se forma el continente de paz, tenemos un tema que se llama “Canción de invierno”, muy armónico. La primera es renacentista y anónima y la última es de un compositor del Valle del Elqui, Guillermo Castellón, hecha especialmente para mis alumnos”, destacó la docente.

Sobre cómo se dio la posibilidad de trabajar con Gaia Antártica, dada la cantidad de orquestas infantiles que hay en Punta Arenas, la profesora Claudia Uribe lo atribuye a que “se ha hecho un trabajo constante durante cuatro años, este será mi quinto año en la escuela y ha sido producto del vigor y trabajo responsable, porque para que no desaparezca una orquesta de una escuela siempre hay que estar formando a los más chicos. Lo que pasa en las orquestas de otras escuelas es que mueren justamente por eso, porque los chicos se van. Lo otro es enseñarles a amar tanto la música que puedan volver y tocar cuando se les convoca, por ejemplo, a los ex alumnos”.

La música de este documental se pensaba presentar para estos días, pero por la “toma” de la Umag, no ha sido posible. Estiman sí, que a fin de mes o principios del próximo puedan presentarla, para después interpretarla durante septiembre, noviembre y diciembre, con la esperanza de tocar en enero, en la Antártica.

Pero no sería el único hito de esta orquesta, porque como destacó la docente, “los chicos han tenido muchas experiencias, el año pasado fueron recibidos por la Presidenta Bachelet, fuimos a Santiago con muchos de ellos. Hay varios además, que están becados por la Fundación de Orquestas, y con becas en el Conservatorio también, tengo al menos diez que han continuado en el Conservatorio”.

Compromiso con la orquesta

Beatriz Díaz es ex alumna de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre y ahora cursa primero medio en el Liceo Miguel de Cervantes. Está en la orquesta desde que ésta empezó, cuando ella solamente tenía diez años y que ahora la tiene siendo casi una ayudante de los niños más nuevos. “La profesora me incentivó a ir al Conservatorio, empecé aquí y después seguí al Conservatorio. Ha sido un poco difícil para los niños que están entrando, pero llevan dos meses y están disfrutando mucho para tocar, porque son temas difíciles cuando uno está aprendiendo. Después uno adquiere más experiencia y conocimiento, por lo que se aprende más rápido a leer las partituras. Ellos cuando recién empezaron, fue con chicos que aún no tenían un nivel que se escuchara bien, porque estaban recién aprendiendo, entonces al escucharnos a mí, Lucas, Carlos, Javiera y otros chicos que llevan más tiempo, los incentiva a tocar mejor”, explicó la estudiante, que cuenta los días para tocar en el Continente blanco. “Me interesa mucho ese tema, espero con muchas ansias ese proyecto de ir a la Antártica, sería una experiencia increíble, más encima tocar allá”, imaginó.

Otro que lleva tiempo es Lucas Vásquez, alumno del Liceo Industrial, y que estuvo la Escuela Pedro Pablo Lemaitre de prekinder a octavo. En la orquesta su función es la de cellista, y se confiesa orgulloso de ser parte de la primera generación.

“Ha sido un proceso muy bonito, porque pasamos de ser un grupo bastante pequeño y ahora hay como 18 niños. El tema con estas orquestas es que unos se entusiasman, pero se van quedando en el camino, entonces siempre fluctúa la cantidad de alumnos que estamos en el grupo. De la primera generación quedamos seis, y los nuevos, porque una orquesta se renueva casi cada año, se han acoplado muy bien. La profesora ha sabido llevar muy bien al grupo y ha podido hacer que en muy poco tiempo, los chicos puedan tocar muy bien, muchos de ellos han llegado al Conservatorio, otros con becas”, destacó el estudiante, que integra además, la orquesta sinfónica de la universidad de Magallanes y la Orquesta Regional.

Y respecto del proyecto, Vásquez afirma que “queremos que sea algo muy bonito, estamos trabajando para ello, ensayando todos los viernes, bastante seguido. Ellos van a adaptarse a nosotros, así que tendremos que preocuparnos de la intención y esforzarnos por tocar lo mejor posible”.

Más pequeño, pero con años de práctica, Joaquín Alvarez, de quinto básico comentó que “me ha gustado harto, porque me enseñan a tocar, y puedo ir a muchos lados. La tía me está inspirando a tocar algo que a mí no me gustaba desde primero básico, me escapaba, pero ahora me ilusiona harto”.

En representación de las más nuevas, de los que entraron este año solamente, la estudiante de séptimo básico, Rocío Aravena recordó que llegó a la orquesta por “una amiga que le gusta tocar el violín porque fue a la Casa Azul del Arte, pero yo quería entrar acá, porque me sentía más cómoda estando en el colegio. Ha sido una experiencia linda, depende de la persona, de cómo se sienta al tocar, eso lo hace más fácil o difícil. Hay hartos en la orquesta y tienen más experiencia. Es emocionante pensar en que podríamos ir a la Antártica, y tocar allá”, opinó finalmente la estudiante.