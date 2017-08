Damnificado de incendio fue trasladado a nueva residencial mientras buscan un lugar permanente

El alcalde Claudio Radonich Jiménez precisó que se agotarán las instancias para dar ayuda a Héctor Galli Soto (76), viudo de Nancy Mansilla Yáñez (65), quien pereció calcinada en incendio que destruyó su hogar de calle Uruguay 01351 la madrugada del domingo

“(El lunes) tomó desayuno y se fue temprano a la calle. Eso es algo ante lo cual no podemos intervenir, pero sí estamos muy preocupados por su salud”, expresó el alcalde Claudio Radonich Jiménez, luego de ser consultado por la situación en que se encuentra Héctor Galli Soto (76), viudo de Nancy Mansilla Yáñez (65), quien pereció calcinada en incendio que destruyó su hogar de calle Uruguay 01351 la madrugada del domingo en la población Las Naciones.

El jefe comunal recalcó que este escenario es sumamente complejo de enfrentar, por cuanto a diferencia de otros hechos similares, no se advierte una red familiar de apoyo directo para el damnificado, lo cual dificulta hallar la solución más adecuada. Más aún, según explicó, por la afectación emocional del incendio, que suma también a un hábito particular de Héctor Galli. “Su caso es delicado y, por eso, es que adoptamos la instancia de que sea atendido por un psicólogo. Hay que tener en cuenta que estos adultos mayores, aún cuando tenían una casa, su costumbre era estar mucho tiempo en la calle, los veían en todos lados. Entonces, el que esté en un lugar fijo no es algo que sea llegar y decidir por él. Claro está, la primera colaboración concreta era dónde llevarlo, que fue a hostal Cordillera y ahora se lo trasladó a otro lugar”.

Avance en trámites

Luego que el fin de semana accionara su plan de ayuda el equipo de emergencia de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) han seguido otro tipo de indagaciones, que dicen relación con determinar el estado civil de ambos, como también el conocer sus respectivas redes familiares como también la situación legal del domicilio siniestrado.

“En ese aspecto, tras revisar los antecedentes, pudimos constatar que están legalmente casados y que no tuvieron hijos. Los trámites nos llevaron a enterarnos que en lo que concierne a Nancy, apareció un pariente de la señora. Ahí confirmamos que la casa es en parte de la fallecida, ya que está a nombre de sus padres. Por otro lado, nos encontramos con que Héctor tiene hermanos acá, por ende hay una red familiar, aunque el tema ahí es un poco complicado como para asumir que ellos se harían cargo. Hay algunos elementos que revisar aún ahí. Eso es importante porque pensamos que no debe estar solo sino que idealmente queremos que viva con más personas”.

A raíz de lo descrito, sostuvo que en términos sociales, la red está operando. “Estamos buscando un lugar donde pueda permanecer por un tiempo pero todo depende de cómo resulte el examen psicológico. Lo que queremos es que el lugar donde esté sea el adecuado, por lo que seguiremos colaborando con él de una manera activa”.

Sepultación de Nancy

El alcalde agregó respecto de Nancy Mansilla, que por el tipo de muerte que sufrió, no fue posible su identificación por huellas dactilares, por lo que tendrá que ser vía ADN. “Por ende, calculamos que va a poder ser enterrada en un par de semanas más. Por supuesto y si es necesario, la municipalidad va a cubrir estos gastos. De igual modo, nos indicaron preliminarmente que la señora sería pensionada. Todo se está verificando”, concluyó.

La vivienda

En cuanto a la casa, Radonich puntualizó que tendrá que ser demolida. “Se están haciendo los trámites para que la municipalidad pueda hacerlo, ya que es un foco de peligro potencial para los vecinos del sector”.