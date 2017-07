Daniela Panicucci, Coordinadora Regional del Comando por Guillier: “Estamos construyendo una candidatura desde las bases, con participación y compromiso”

A toda marcha se encuentran trabajando los integrantes del Comando por Alejandro Guillier en Magallanes, para proceder a culminar el ciclo de recopilación de firmas notariales de aquellas personas que -no estando afiliadas en partidos políticos- puedan proceder a estampar su apoyo, adhiriéndose a los listados que en la región están recepcionando tres notarías y que hasta ayer, han llegado a un número que bordea las 300 adhesiones.

Según lo informado por la coordinadora regional del Comando por Guillier, Daniela Panicucci Herrera, “tanto en Punta Arenas, Porvenir y Natales hay notarías habilitadas para que, aquellas personas que quieran sumarse al proyecto del precandidato Alejandro Guillier, puedan acercarse con su carné de identidad”, remarcó.

En este aspecto, la militante socialista, precisó que la Notaría Rehbein -ubicada en Lautaro Navarro 1048 de Punta Arenas- es el lugar indicado para canalizar el proceso de inscripción de adherentes.

“En el caso de Puerto Natales, así como en toda la provincia de Ultima Esperanza, los independientes pueden hacerlo en la Notaría ubicada en calle Carlos Briones 454, oficina C. Mientras que en Porvenir, los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego, pueden apoyar la candidatura de Guillier en la notaría ubicada en calle Muñoz Gamero 331”, informó Panicucci, agregando que el comando de profesionales que están trabajando en torno a la figura de Guillier y donde se incluye a militantes y simpatizantes de los partidos PS-PC-PPD-IC (Izquierda Ciudadana) y Mas (Movimiento Amplio Social), ya han planificado trasladarse en los próximos días hasta las comunas de Cabo de Hornos, a fin de gestionar la visita de un notario.

“Hemos recibido llamadas de Puerto Williams, donde existen muchas personas interesadas en sumarse y participar del proceso de apoyo a la candidatura presidencial de Alejandro Guillier. Sin embargo, no pueden hacerlo porque no hay notaría, así que estamos haciendo los esfuerzos para enviar a un notario y darle la oportunidad a todos los independientes y simpatizantes, para que puedan adherir a esta candidatura en todos aquellos lugares, donde no existe notaría”, explicó Panicucci.

Asimismo, aseguró que como adherentes de Alejandro Guillier, están generando instancias de diálogo con organizaciones sociales en todo el territorio. “Estamos convencidos y convencidas que en todas las comunas, sobre todo en las más aisladas, hay muchos ciudadanos que tienen mucho qué decir y aportar a esta campaña. Estamos construyendo una candidatura desde las bases, con participación y compromiso. Las fuerzas que apoyan la candidatura presidencial del senador Guillier van en aumento y esperamos seguir sumando. Y sobre todo enfatizar que este no es un programa cerrado, sino que tiene varios pilares fundamentales (salud, educación, pensiones, descentralización y energía) que requieren ser reforzados con la participación de la ciudadanía”, subrayó Panicucci.