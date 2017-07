DC: “Es la expresión del temor de muchos parlamentarios”

Frente a la verdadera sentencia de muerte de este proceso eleccionario -al menos por un par de años-, la presidenta regional de la Democracia Cristiana, Eugenia Mancilla, dijo que, en lo personal y en representación de su partido, le resultó decepcionante la noticia.

“Es un golpe a las regiones que, lamentablemente, esperábamos que se iba dar. Esto, porque hace un tiempo que habían parlamentarios de todo el espectro político que ya habían manifestado que no estaban convencidos y que no iban a aportar con sus votos”, hizo ver.

Remarcó que diferente fue la actitud de la DC, ya que sus bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados se cuadraron con esta iniciativa.

“Lo sucedido es la expresión del temor de muchos parlamentarios a perder sus liderazgos regionales, los que ven como una amenaza que emerjan figuras que puedan representar a su territorio con capacidad de inversión y manejo de presupuesto”, acotó.

Para la ex intendenta, la postergación de estas elecciones es “una pequeñez política” y un claro retroceso en la agenda descentralizadora y en los esfuerzos por dotar de mayor autonomía a las regiones.

Pese a lo sucedido, Mancilla estima que ahora habrá que acometer con mayor fuerza el estudio y revisión de los proyectos que están todavía siendo examinados en el Congreso, como es el relativo al traspaso de competencias, a fin de evitar la duplicidad de funciones entre el gobernador regional y el delegado presidencial y para que se dote a la máxima autoridad elegida por la gente de las atribuciones de administración efectiva del territorio, definiendo y orientando la inversión público-privada y que la propia región administre sus parques nacionales, decida sobre la instalación y crecimiento de ciertas industrias, entre otras muchas materias.

