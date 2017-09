“De los 14 ó 15 notarios o conservadores que yo he designado, yo no he nombrado a ningún pariente mío”

Luego que algunos congresistas de oposición reprocharan que el secretario de Estado haya presionado a las Cortes de Apelaciones del país para la creación de nuevos cargos de notarios y conservadores, fue él mismo quien desmintió las acusaciones de que dichos cupos se abran para “acomodar” a conocidos o personas con algún grado de parentesco.

Una intensa agenda mantuvo ocupado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos Quiroga, durante la semana pasada en su paso por Magallanes, donde participó en diferentes actividades asociadas con visitas a los centros penitenciarios e instancias relacionadas con el Servicio Nacional de Menores en la región.

No obstante, el secretario de Estado tuvo tiempo para referirse a múltiples temas de la contingencia nacional y local, de diversa índole, como las acusaciones en su contra respecto a la creación de nuevos cargos de notarios y conservadores de bienes raíces, como también a la situación específica y cuestionada de la cárcel de Porvenir y la crisis de Gendarmería.

Sename

-¿Considera ético que desde diciembre a la fecha algunos niños de entre 6 y 18 años hayan tenido que ser derivados hacia Puerto Natales, alejándolos de su entorno?

-“Más allá de que sea ético o poco ético, yo diría que es una situación lamentable, pero la respuesta hay que ponerla en un adecuado contexto. ¿Por qué ocurrió aquello? Y es que un organismo colaborador, un ente privado, que tenía esa residencia acá intempestivamente de un día para otro decidió cerrarlo, y a nosotros nos ha tocado enfrentar desgraciadamente esa realidad y frente al cierre qué era lo que podíamos hacer en ese minuto, si no se tenía otro lugar donde instalarlos. Por eso que en una primera medida, un número acotado de niños fueron trasladados a Natales, pero ahí inmediatamente hemos ido tratando de implementar las medidas de mejoramiento de gestión para darle una solución no sólo transitoria sino que definitiva a aquello”.

“Ley Joaquín”

– ¿Qué le parece la urgencia que algunos parlamentarios le están dando para que se apruebe la ley que busca reformar el sistema penal adolescente para que menores de entre 16 y 18 años puedan ser condenados por sus delitos?

– “Yo diría que en materia de menores nuestra prioridad debería estar en otro sentido, en tratar de sacar a la brevedad posible toda la batería de ocho proyectos de ley que ha presentado el gobierno y que cambian completamente la institucionalidad y la política de infancia en Chile. Hemos sido claros en señalar que la actual política en materia de menores está colapsada, y tenemos que cambiarla con rapidez”.

– ¿Entonces usted no considera necesaria esta normativa para Chile?

– “Es una materia opinable y discutible. En la legislación comparada no hay una respuesta unívoca sobre el particular. Lo que estoy señalando es que la crítica situación de la política y de la institucionalidad de menores en Chile, creo que las urgencias legislativas deberían estar en lo que he mencionado, más que en estar modificando la ley, lo que no significa excluir que se pueda debatir aquello”.

Genocidio selknam

– En su última cuenta pública, la Presidenta Bachelet anunció el proyecto de la Ley Araucanía, que reconoce constitucionalmente al pueblo mapuche. En el ámbito local, se ha propuesto que se reconozca el genocidio selknam ¿cree que el Estado tiene una deuda histórica con este pueblo?

– “Yo trato de ser muy cuidadoso al emitir juicios respecto del pasado en el sentido de que es muy fácil equivocarse si con los ojos de hoy empezamos a juzgar los acontecimientos del ayer. Lo más probable, es que si lo hacemos vamos a incurrir en errores y la historia ya no se puede cambiar, la historia ya sucedió como aconteció. A partir de lo anterior, es complejo hablar de supuestas deudas históricas y con mayor razón cuando las circunstancias que la motivaron correspondieron a otros contextos y políticas nacionales. Por ende, más que pensar en el pasado lo que a mí siempre me ha interesado y he procurado es siempre mirar el porvenir”.

“Creo que la iniciativa de la Presidenta en orden a reconocer la multiculturalidad que existe en Chile, en una perspectiva de futuro me parece muy positiva para que de aquí en adelante esas identidades culturales puedan preservarse. En el caso específico de Magallanes creo que pasa lo mismo, con el agregado de que aquí fueron muchas las culturas que confluyeron. Pero luego se vio la presencia del Chile mestizado a través de los chilotes que también son los que colonizan estos territorios. Y en la segunda mitad del siglo XIX llega la influencia de los procesos migratorios croatas, españoles, alemanes. Si hay una región que es ejemplo de multiculturalidad es precisamente Magallanes”.

Nuevos cargos de notarios

– Se sabe que la provincia Antártica carecía de un notario y un conservador, por lo que el anuncio de los nuevos cargos es positivo en esta zona. Sin embargo, se han formulado duras críticas de parte de la Asociación de Notarios y de un ministro de la Corte Suprema, quien indicó que usted realizó visitas a las Cortes de Apelaciones en regiones para solicitar informes favorables para la creación de estos puestos ¿cómo evalúa esta situación?

– “Yo me quedo con la opinión de los Tribunales, no con la opinión individual de un ministro por muy importante que sea. En el caso específico, será la opinión de él pero no de la Corte Suprema, porque el pleno dijo otra cosa. Pero es absolutamente falso que yo haya presionado a las Cortes de Apelaciones, y el hecho de sólo pensarlo o decirlo es no conocer a estos tribunales, porque éstos no son influenciables. En cuanto al reclamo de la Asociación de Notarios, me parece lógico que ellos reclamen que se creen nuevos cargos, porque esta iniciativa afecta el interés de ellos, pero mi deber como ministro no es defender los intereses personales de los actuales notarios y conservadores, sino que lo que se debe defender los intereses de la ciudadanía y generar las condiciones para que puedan acceder a los servicios del sector de justicia”.

– Pero la crítica y lo que se denuncia es que no se han efectuado estudios previos, además de que estos nuevos cupos se prestarían para “acomodar” a conocidos o personas con algún grado de parentesco…

– “De los 14 ó 15 notarios o conservadores que yo he designado, yo no he nombrado a ningún pariente mío y eso que tengo varios que son abogados, y tampoco he nombrado a algún dirigente político (…). Para crear una nueva notaría no basta con la resolución del ministro de Justicia, sino que se requiere además un informe favorable de las Cortes respectivas. Lo que se dice, en el sentido de que estas 101 nuevas notarías se han creado sin un adecuado estudio es absolutamente falso, porque son las Cortes de Apelaciones que me lo han solicitado, porque estas conocen las cargas de trabajo en cada región, además que hemos tenido cuatro factores: población, actividad económica, consideraciones geográficas y consideraciones geopolíticas. Esto no es un acto arbitrario”.

“Que se reclame por esto no me sorprende para nada, porque aquí está quedando de manifiesto que los parlamentarios de derecha están defendiendo los intereses corporativos de los notarios y conservadores actuales. Que asuman ellos esa responsabilidad y que se lo digan claramente a la ciudadanía, porque en mi caso yo no soy ministro de Justicia para defender esos intereses corporativos”.

Cárcel de Porvenir

– En 4 de julio pasado se emitió un oficio de parte del alcaide de la cárcel de Porvenir, en el que dice que “no es posible entregar el servicio de alimentación a los internos que deban permanecer recluidos por más de dos días”, y que aquella situación sería subsanada y atendida por la cárcel de Punta Arenas ¿respalda usted el traslado de los internos hacia Punta Arenas, privándoles de su derecho a visita?

– “Esas son situaciones internas que tienen que ver con la gestión de Gendarmería y no con las el ministro de Justicia”.

– Pero Gendarmería depende del ministerio…

– “Pero yo no tengo idea y no pasa por el oficio del ministro el saber si se le está dando comida o no a los recluidos de un recinto penal en lo específico”.

– También se especuló en algún momento que dicho complejo penitenciario se iba a cerrar…

– “Eso fue un trascendido comunicacional que reprodujeron algunos medios, pero el director nacional de Gendarmería me dijo que la cárcel de Porvenir no se va a cerrar”.

Libertades condicionales

– Ha habido diversas críticas respecto al concepto de “puerta giratoria”, referido a la gran cantidad de peticiones de libertades condicionales que se han acogido, otorgando últimamente este beneficio a cuatro internos que cometieron delitos graves en Punta Arenas ¿cómo reacciona ante estos reproches?

– “Creo que hay un manejo comunicacional excesivo que no se funda necesariamente en la realidad. En el caso específico, las tasas de reincidencia aquí en Punta Arenas son muy inferiores a lo que acontece en el resto de Chile, entonces ¿de qué puerta giratoria estamos hablando?. Creo que hay mitos, además que estamos en tiempos de campañas políticas, y como a la gente le gusta quedarse con el eslogan pero no con mayores contenidos, estas ideas se van asentando pero no corresponden a la realidad”.

Crisis de Gendarmería

– ¿Qué le parece que el ex director (s) de Gendarmería, comandante Dan Toro, vuelva a su cargo de director operativo de la institución pese a tener una querella criminal en su contra interpuesta por el CDE por presuntamente haber agredido a un interno en la cárcel de Colina I?

– “Si alguien ha cometido errores o ha ejecutado actos indebidos, tenga la seguridad que el sumario administrativo o las investigaciones que llevan los tribunales de justicia o el Ministerio Público tendrán que resolverlo, y yo me someteré a lo que aquellos entes jurídicos resuelvan. No me corresponde como ministro anticipar juicios sobre el particular, y si alguien es culpable se le hará efectiva la responsabilidad, sea quien sea”.

– ¿Cree que los últimos episodios de rencillas internas entre los gremios de funcionarios dañan la imagen de la institución?

– “Hay una disputa y una pelea entre las asociaciones gremiales que uno defienden a uno y otros defienden a otro, pero esas rencillas son de ellos y yo no me meto. Obviamente que esto no hace bien, y evidentemente que no es bueno, pero a lo imposible no estoy obligado, si aquí somos todos grandecitos”.