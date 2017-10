“Decidimos suspender el desfile porque empezó a ser conflictivo con las comunidades indígenas”

El 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza en Hispanoamérica, Estados Unidos y España, para recordar el descubrimiento de nuestro continente gracias al navegante Cristóbal Colón. Para este año, el feriado nacional se trasladó al lunes 9, donde en Punta Arenas, llamó la atención que nuevamente el desfile, que hasta el año 2008 participaron colegios ligados a la hispanidad, Fuerzas Armadas y otras instituciones, fuese suspendido.

En conversación con La Prensa Austral, el presidente de la Sociedad Española en Punta Arenas, Juan José Salas Abejer, dijo que este evento se suspendió indeterminadamente por conflictos con los pueblos originarios, en donde se produjeron manifestaciones en plena conmemoración.

– ¿Se ha perdido el espíritu de esta celebración?

– “Lo que pasa que nosotros dividimos las actividades, el lunes 9 que fue feriado, se hicieron actividades que antes se hacían el 12, como lo fue la romería al cementerio donde se encuentran muchos españoles fallecidos; también actividades culturales en la Casa España y justamente para hoy, 12 de octubre, en la tarde estará la misa de Acción de Gracias y posteriormente el tradicional jerez de honor en los salones de la Casa España. Lo que sí se ha perdido, por diferentes razones, ha sido el desfile que se hacía en la Plaza de Armas y que por diferentes circunstancias se fue dejando de lado en el tiempo”.

– Con respecto a eso mismo, ¿se respeta más a los pueblos originarios al no realizar el desfile?

– “Esa fue una de las razones de por qué los directorios de la época decidieron no continuar con esa actividad, justamente porque constituye un punto determinado que empezó a ser conflictivo con las comunidades indígenas, es decir, existen diferentes opiniones en cuanto a que eso debiese mantenerse en el tiempo, pero los últimos años hubo manifestaciones en contra, en circunstancias de que realmente no era algo trascendental; entonces la directiva decidió suspenderlo. También las Fuerzas Armadas decidieron no continuar con esa ceremonia, entonces se decidió limitarse a actividades internas, dándole un mayor énfasis al espacio cultural.

“Dentro de nuestras actividades, conmemoramos las nacionalidades latinoamericanas, es decir, a todos los países que tienen representación de inmigrantes en Magallanes y es así como este año, hay una muestra cultural de países como Colombia, Haití, Perú y otras que antes estaban excluidas de la celebración, porque consideramos que tienen algo que mostrar en esta fecha”.

