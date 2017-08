Declaran desierta licitación del nuevo contrato de la basura

Se trata del contrato más caro que tiene la Municipalidad de Punta Arenas y por ende el que genera mayor interés de parte de las empresas. Sin embargo, las propuestas deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos que se ajuste al presupuesto que tiene el órgano contratante.

Las bases fueron publicadas hace poco más de tres semanas y cuatro empresas se presentaron al llamado de licitación pública: Areas Verdes, Servitrans, Starco y la española OHL, la que la semana pasada quedó fuera de carrera por no cumplir los requisitos técnicos, según informó La Prensa Austral en su edición del lunes.

De esta manera, a la fase de apertura económica de las propuestas concurrieron Areas Verdes la que presentó el presupuesto mensual más económico por el servicio, $163.428.930, en tanto, Servitrans (actual prestadores del servicio) lo hizo por $171 millones y finalmente Starco por $180 millones.

No obstante, todas superan el presupuesto municipal que tenía presupuestado el contrato por seis años, el cual asciende a los 10 mil 500 millones de pesos. A modo de ejemplo, con la oferta de Areas Verdes, el municipio de Punta Arenas tendría que desembolsar 11 mil millones de pesos.

Al respecto el alcalde, Claudio Radonich señaló que, “estoy esperando el informe de la comisión evaluadora porque finalmente son tres las empresas que están ofertando y la municipalidad tiene un presupuesto determinado para estos gastos. Nosotros tenemos tres grandes objetivos: uno, mejorar el servicio en toda la ciudad; dos, los derechos de los trabajadores, y tercero, cuidar las platas de la municipalidad porque son el dinero de todos”.

Asimismo, añadió, que este contrato debe comenzar a regir desde el 1 de noviembre, lo que les da un margen de tiempo para tomar medidas en caso de que el Concejo Municipal, que es la entidad que toma la decisión de optar por una o otra empresa, no llegue a ponerse de acuerdo.

Durante la tarde de ayer se conoció que en esta jornada se firmará el decreto municipal que declara desierta la licitación pública, luego de que la comisión evaluadora estableciera que las tres ofertas superan el 30 por ciento del presupuesto municipal establecido para este ítem.

En razón de lo anterior, el alcalde Radonich deberá a la brevedad encomendar la redacción de las nuevas bases para hacer otro llamado a licitación, estimándose que dicho proceso pudiera quedar afinado a más tardar este viernes.

Cabe recordar que el próximo miércoles 9 de agosto era la fecha estipulada para que el Concejo Municipal realizara la votación de la propuesta que le haría llegar la comisión evaluadora.

