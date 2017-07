Decretan cárcel para ciudadano argentino acusado de robo con violencia en vivienda de villa Colonia Suiza

– El acusado adujo que no recordaba ninguno de los hechos que se le imputan.

“No me acuerdo realmente de nada, no sé si me drogaron o estaba con el efecto de alguna droga, porque yo me enteré de todo lo que me acusan cuando estaba detenido en la Comisaría de Carabineros. No sé si pueden efectuarme exámenes de sangre, porque no sé si realmente estaba en mi sano juicio”, imploró ayer el ciudadano argentino Juan Pablo Sarkissian, mientras se desarrollaba la audiencia de formalización de cargos en su contra, luego de ser sorprendido y retenido por vecinos, cuando ingresaba por la fuerza a una vivienda ubicada en el pasaje Neuchatel de la villa Colonia Suiza.

“La detención del imputado se practicó a las 8,30 am (del viernes 7 de julio), siendo detenido por civiles. Uno de ellos registra domicilio en el Pasaje Neuchatel y fue quien procedió a la detención del imputado en el patio de su vivienda, sindicándolo como la persona que había cometido un robo al interior de otra casa… Es, en un inmueble contiguo, donde se procede a la detención”, afirmó ayer el fiscal Fernando Dobson.

Cabe precisar que -de acuerdo a la cronología de los hechos que serán materia de investigación penal- “el 7 de julio cerca de las 08,15 de la mañana el imputado Juan Pablo Sarkissian se dirigió hasta un inmueble del pasaje Neuchatel en la villa Colonia Suiza… La víctima que se encontraba al interior de su vivienda escuchó la presencia del imputado en el patio, quien golpeó agresivamente la puerta de entrada, intentando abrirla, en circunstancias que la víctima intentaba evitar el ingreso del imputado”, relató el persecutor penal.

Posterior a ello, el acusado rompió un vidrio de una ventana frontal –contigua al acceso a la vivienda- resultando su propietario “con heridas en su rostro, a raíz de los fragmentos de vidrio que lo impactaron”. Una vez dentro del domicilio, Sarkissian procedió a agredir a la víctima, momento en el cual el afectado huyó para pedir ayuda a los vecinos del referido pasaje.

“Posteriormente procedió a sustraer una mochila con un computador y una parka de la víctima, saliendo del inmueble hasta la reja perimetral”. Según la descripción expuesta en audiencia por el fiscal Dobson, al momento de salir del inmueble, un vecino intentó fallidamente retener al imputado, quien logró zafarse, “escalando el cerco perimetral, introduciéndose en el patio de otra vivienda”, del mismo Pasaje Nechatel. Fue en dicha propiedad que, finalmente, el ciudadano argentino fue cercado por un tercer vecino, apersonándose en el lugar efectivos de Carabineros para proceder a trasladarlo a la Comisaría.

Hay que agregar que -tras la detención del imputado y una vez efectuado el registro de sus vestimentas- personal policial “constató que llevaba oculto entre sus ropas documentación de un vehículo placa patente WZ8715, desde donde habría sustraído un control de radio, un parlante y un cable USB”, según detalla la acusación penal.

A juicio de la fiscalía, los hechos constituyen cuatro figuras delictuales y que corresponden a: robo en lugar habitado, receptación, violación de morada y robo con violencia. Todo lo cual dio mérito suficiente para solicitar, al juez Juan Olivares Urzúa, la medida cautelar de prisión preventiva, lo que fue acogido ayer por el magistrado, decretándose 60 días como plazo de investigación.

En el día previo a perpetrarse los hechos, se encontraba en proceso otra causa judicial en su contra, que refiere al robo de un automóvil y por el cual se había decretado arraigo regional.