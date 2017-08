Defensora regional planteó necesidad de modificar sistema penal para mujeres imputadas y condenadas

Con la presencia del defensor nacional, Andrés Mahnke, se desarrolló ayer la cuenta pública de la Defensoría Penal Pública de Magallanes, donde la titular regional Gustava Aguilar Moraga, rindió balance de la gestión institucional durante 2016, enfatizando en los hitos conseguidos, además de avizorar los desafíos pendientes con el fin de asegurar el amparo penal de calidad a las personas que así lo requieran.

Respecto a la cantidad de imputados atendidos, la defensora explicó que hubo una disminución de casos, puesto que en 2015 se asistieron 3.623 causas, mientras que al año siguiente se constató un descenso llegando a 3.213 causas, datos que según Aguilar no se condicen con la percepción del aumento de la delincuencia.

En términos geográficos, las provincias con mayor incidencia porcentual de imputados fueron la de Magallanes (71,65%), Ultima Esperanza (24,31%) y Tierra del Fuego (4,01%).

El 81,54% de los usuarios fueron hombres y el 18,4% mujeres. Paralelamente, el 94,62% correspondió a adultos y el 5,38% a adolescentes. Del mismo total, el 1,56% fue extranjero o migrante y el 0,09% pertenecía a alguna etnia. Los principales delitos por los que fueron imputadas estas personas fueron aquellos contenidos en la Ley de Tránsito, lesiones, hurtos y los delitos contra la libertad e intimidad de las personas.

En cuanto a los logros alcanzados en 2016, la defensora local recalcó las actividades efectuadas en Puerto Edén, donde se tomó contacto con miembros de la comunidad kawésqar para abordar los alcances de la defensa penal indígena, tal cual se ha realizado con la comunidad yagán de Puerto Williams.

En esa misma provincia, se recalcó la inauguración de las oficinas de la Defensoría Local, la más austral del mundo, deslindando que “somos, junto al Tribunal de Garantía, los únicos intervinientes que tenemos presencia y atención permanente en la comuna, representa un gran avance en materia institucional y significa garantizar a todos los habitantes de esa provincia el debido acceso a la justicia y una defensa de calidad cuando lo requieran”.

Desafíos

En cuanto a los desafíos, la abogada enfatizó en dos materias consideradas relevantes que tienen que ver con las falencias del sistema penal en la consideración de géneros, específicamente en la reinserción de mujeres, así como también en actualizar los protocolos respecto al trabajo que se efectúa con los adolescentes ante el “cambio de la realidad de la región”, pese a que los jóvenes imputados representaron sólo el 5,1% del total de casos de 2016.

“En nuestra realidad regional se advierte que el complejo penitenciario está concebido y construido para albergar a hombres. Evidentemente que hay una sección femenina, pero como no tiene los espacios suficientes por ejemplo, no puede haber una debida segregación entre imputadas y condenadas, teniendo que hacer turnos de horario y en algunas horas deben permanecer casi en un semi encierro, no teniendo el mismo espacio que tienen los varones”, puntualizó.