Arcos denuncia que cárcel de Porvenir no estaría entregando servicio de alimentación a presos

El 19 de julio, el alcaide de dicha unidad, suboficial Guillermo Miranda, emitió un oficio en el cual le responde al magistrado del Juzgado de Letras y Garantía de la capital provincial de Tierra del Fuego, que “no es posible entregar el servicio de alimentación a los internos” recluidos por más de dos días.

El pasado martes 27 de junio, el suplemento Fueguinas, de La Prensa Austral, dio a conocer que la cárcel de Porvenir no dispondría de servicio de alimentación para un interno que ingresó en aquella fecha, situación que afectaría igualmente a los gendarmes, teniendo el detenido que ser derivado hasta Punta Arenas, motivo por el cual se presumió el cierre de dicho complejo, lo cual fue rotundamente desmentido en aquel momento por el secretario regional ministerial de Justicia, Pablo Bussenius.

Sin embargo, el miércoles 19 del presente mes, el alcaide de dicha unidad, el suboficial Guillermo Miranda Vásquez, emitió el oficio Nº279, el cual tenía por objeto responder a una resolución judicial, de fecha 4 de julio del presente año, donde el magistrado del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir le pregunta por qué unos internos no han recibido alimentación. En la notificación se indicaba lo siguiente:

“…cumplo con informar que de conformidad a instrucciones de la superioridad regional del servicio, no es posible entregar el servicio de alimentación a los internos que deban permanecer recluidos por más de dos días, situación que es subsanada y atendida en el centro penitenciario de Punta Arenas”.

En este aspecto, el director regional (s) de Gendarmería, el comandante Dan Toro, ratificó que los internos que estaban en la cárcel, antes de ser derivados hacia Punta Arenas, se cocinaban solos, reconociendo respecto a lo informado en el documento público que “efectivamente pasó eso, pero durante esta semana tuvimos dos internos que estuvieron con una medida cautelar de arresto parcial, que entraban a las 9 de la mañana y estaban hasta las 18 horas recluidos por la orden del Juzgado de Policía Local, y esos internos recibían su alimentación sin ningún problema”.

A la vez, el director (s) de Gendarmería afirmó que la medida tendría que ver con que la unidad penal estaría haciendo modificaciones para externalizar el servicio de alimentación, y así garantizar y asegurar la comida tanto para internos como para funcionarios.

“Siempre se les ha entregado alimentación, pero este oficio netamente fue derivado por el alcaide y lo que yo le traté de decir es que le explicara al magistrado que a fines de julio se tenía que externalizar sí o sí la alimentación, porque no tenemos manipuladores de alimentos. Ni siquiera las unidades grandes tienen manipuladores de alimentos para solamente un interno”, aclaró.

– ¿Usted me está diciendo que hasta el momento hay solamente un interno?

– “En este momento no hay nadie. Si usted va a golpear la puerta está la guardia y está todo operativo. Las personas que cumplen con penas del Juzgado de Policía Local, con multas inferior a quince días, nosotros los vamos a mantener en Porvenir, y a esas personas se les está dando alimentación. Ese oficio era solamente hasta que se externalizara el servicio de alimentación”.

– ¿Y usted tiene conocimiento si es que ese servicio ya se externalizó?

– “Viajó una nutricionista a buscar alguna dependencia o restaurante que nos firmara el convenio y no me atrevería a decir si encontró o no, pero esa es la idea de externalizar el servicio”.

Medida arbitraria, centralista y absurda

Bajo este contexto, el abogado Juan José Arcos, reprochó duramente la situación que se dio a conocer con este oficio, dando a conocer que a pesar del buen comportamiento que ha habido en la provincia de Tierra del Fuego, y que los presos han bajado considerablemente de los que ha habido históricamente, se les estaría castigando con una medida “netamente arbitraria, centralista y absurda”.

“Acá hay un problema que se dio a conocer en la última semana al Juzgado de Garantía de Porvenir, donde el alcaide informa que ese centro penitenciario no cuenta con servicio de alimentación. Si hoy día una persona es detenida en Porvenir y se ordena su prisión preventiva, está destinada a morirse de hambre si no tiene familiares porque Gendarmería dejó de darle servicio de alimentación, lo que me parece que es un tremendo castigo para la población fueguina, porque aquí lo que está haciendo una institución del gobierno y el Estado es castigar un buen comportamiento de los habitantes de Tierra del Fuego. En general la gente siempre piensa en criminales, pero qué pasa si hay gente que no pagó una multa de tránsito porque no tenía plata y lo mandan a cumplir una pena sustitutiva de cárcel, ¿lo van a dejar sin comer por quince días? Además es injusto que los trasladen a Punta Arenas, donde están lejos de sus familias”, sentenció.