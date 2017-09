Denuncian que casas nuevas en loteo Alto Bulnes podrían ser expropiadas por el Plan Regulador

“El sueño de mi hija junto a su pareja de la casa propia se derrumbó, su proyecto de vida, todos los planes y esfuerzos realizados para poder cumplir este tan anhelado sueño se han visto afectados”, exclamó con evidente preocupación Gerardo Gutiérrez Silva, padre de una mujer cuya identidad decidió reservar, quien reveló una imprevista situación que de igual forma perjudica a otras once familias.

Según relató el hombre, el jueves 31 de diciembre del año 2015, se firmó una carta de compromiso para la adquisición de una vivienda con la Empresa Inmobiliaria Altas Cumbres S.A., la cual sería parte de un loteo denominado Alto Bulnes, que se emplazaría en las proximidades de las Avenidas Bulnes y Ernesto Medina Parker, área contigua a villa Las Nieves, sector norte de Punta Arenas.

En este aspecto, aseguró que se le dio fiel cumplimiento a todos los trámites reglamentarios que fueron solicitados en su momento. Asimismo, por parte de la inmobiliaria se informó que la propiedad estaría finalizada en el mes de marzo del presente año, sin embargo, dicha entrega se encuentra postergada hasta la fecha.

El motivo sería un oficio emanado de la Dirección de Obras Municipales, rubricado por el titular del organismo, Alex Saldivia, del cual se extrae lo siguiente:

“La propiedad ubicada en la Calle Sur S/Nº, Lote B18 del loteo Alto Bulnes (…) se encuentra afecta a expropiación por apertura de Calle Nueva 4 en una franja de 9 metros, por todo su frente, de acuerdo al Plan Regulador y Ordenanza Local de Punta Arenas”.

A raíz de aquello, fue la misma empresa la que citó a los futuros propietarios a una reunión que se efectuó el pasado jueves 7 de septiembre, con la finalidad de comunicarles que la casa de su hija y de otras once familias se encontraban “afectas a expropiación”.

“Hemos quedado devastados”

“Como familia hemos quedado devastados. Los ahorros de años que teníamos con mi señora, mi pensión, los ahorros de mi hija y su pareja ¿Para qué? Para que nos ofrezcan adquirir una casa que en cualquier momento puede ser expropiada? Sinceramente en estos momentos nos sentimos defraudados y muy desilusionados. Nunca se nos pasó por la mente, ni siquiera por un segundo durante la espera de recibir la casa que nos veríamos enfrentados a esta situación. Ni se imaginan todo el esmero realizado y el gasto que conlleva el alhajar la casa, no es justo que vengan ahora con una noticia de esta magnitud”, consignó con amargura.

Del mismo modo, Gutiérrez desestimó por ahora emprender acciones legales, a la espera de una próxima reunión con los representantes de la inmobiliaria, donde esta situación pueda encontrar alguna solución que logre satisfacer sus expectativas como cliente.

“En realidad no entiendo cómo se puede jugar con los sentimientos de la gente que cree estar segura de haber elegido una empresa confiable y segura. Depositamos toda nuestra confianza en esta empresa y su equipo de profesionales, no me explico cómo pudieron ser tan descuidados, se suponía que es una empresa seria, sinceramente no tengo palabras para esta situación. Esto es realmente terrible para nosotros”, puntualizó.

Versión de la inmobiliaria

Al paso de estas acusaciones salió el gerente general de la inmobiliaria Altas Cumbres, José Ignacio Loeser Bravo, quien desde Santiago explicó que se han visto bastante afectados ante este escenario que les ha generado un “tremendo problema”.

“Nosotros en ese lugar tenemos un permiso de edificación debidamente concedido por la Municipalidad de Punta Arenas, que es del año 2015, las casas se encuentran recepcionadas por el municipio legalmente como corresponde, y siempre nos dijeron que éstas no se iban a ver afectadas”, indicó.

Al mismo tiempo, enfatizó que siempre la empresa ha actuado “con toda la transparencia posible” ante esta situación imprevista, en la cual fueron ellos quienes le comunicaron a sus clientes de lo que estaba ocurriendo y entregándoles la opción de devolver el dinero invertido.

“Dado que nos enteramos de esto posteriormente, por que es una calle que salió ahora con el Plan Regulador, que se comunicó a finales de 2016 y nuestro permiso de construcción es anterior, nosotros llamamos a los doce propietarios de estas casas que se ven afectadas y le informamos a ellos lo que estaba sucediendo. Esto es una afectación y no es que se vayan a expropiar, pero sí hay una calle que nosotros estamos hablando con la municipalidad para modificarla porque esto hay que rectificarlo. Es irracional hacer una calle en unas casas que ya están construidas, por lo que a quienes tienen promesas firmadas y han dado un anticipo, nosotros los entendemos y están en todo su derecho de que se les devuelva el dinero, obviamente reajustado como corresponde”, sentenció.