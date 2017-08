Denuncian serias deficiencias en la construcción de calle Lautaro Navarro

– Los niveles entre la vereda y la calzada presentan una marcada diferencia.

Hace algunas semanas, comerciantes que funcionan en calle Lautaro Navarro, en pleno centro de Punta Arenas, exteriorizaron su molestia por la demora en las obras de construcción de la calzada, lo que a juicio de ellos, existe un perjuicio económico relevante.

Al respecto, el audiovisualista y Ciudadano Ilustre de la región, Fernando Calcutta, denunció graves problemas estructurales en calle Lautaro Navarro entre Pedro Montt y calle Roca. “Al ver la obra en realización, nos damos cuenta de que los niveles entre la vereda y la calzada tienen gran diferencia, lo que obliga a la empresa constructora a efectuar un trabajo de desnivel. Ocurre que es bastante pronunciado y como se ve en la foto, no permiten la apertura de la puerta de un auto, además que daña a los vehículos”, relató molesto.

En la misma línea, Calcutta afirma que todo proyecto enfocado en el mejoramiento de la ciudad es bueno, aunque para él las obras tienen que estar realizadas con eficiencia. “Es la tercera vez que se nos corta la calle, obviamente los locatarios de este sector tenemos un tremendo perjuicio económico, porque falta organización y fiscalización para realizar los trabajos”, subrayó.

Aunque sus cuestionamientos a las autoridades respectivas y a la empresa que realiza las obras no queda ahí, ya que a su juicio, se han dado plazos demasiado extensos para realizar los trabajos, y comentó que no puede entender las razones de por qué se le esté dando un amplio período de entrega. “Espero que en la nueva construcción que se está realizando, no se cometan los mismos errores de los tramos anteriores”, recalcó el audiovisualista.

El proyecto denominado “Mejoramiento estándar urbano de calle Lautaro Navarro”, comprende la reposición de aceras y calzadas, paisajismo, iluminación y soterrado de redes eléctricas, telefonía y televisión por cable.