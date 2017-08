Desborde del río San Juan causó estragos en al menos treinta hectáreas

Un preocupante escenario debieron afrontar los habitantes de la localidad de San Juan, a 56 kilómetros al sur de Punta Arenas, durante las primeras horas de ayer, debido al desborde del río -que tiene el mismo nombre- que fluye por aquel sector, evento que se manifestó en horas de la madrugada del miércoles, debido a las intensas precipitaciones que cayeron la noche anterior.

El agua inundó aproximadamente 30 hectáreas colindantes a la cuenca hidrográfica, lo cual tuvo afectación en los diversos centros recreativos pertenecientes a servicios e instituciones como Enap, Asmar, La Araucana, Banco Estado, Ejército y Fuerza Aérea.

El fenómeno se fundamentó debido a una onda cálida que provocó precipitaciones de alrededor de 15 milímetros lo cual hizo elevar la isoterma que normalmente está por los mil metros, alcanzando en esta oportunidad el doble de aquello, lo que provocó deshielos en la parte alta del afluente.

Ruta interrumpida y personas aisladas

A raíz de esto, se vio interrumpida la ruta al sector de San Juan, donde en un principio doce personas, entre habitantes y quienes cumplían labores de vigilancia en los campings recreativos, quedaron aisladas.

Asimismo, durante la mañana de ayer, personal de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) en conjunto con el Gope de Carabineros a través de la Sección Aeropolicial, llevaron a cabo un sobrevuelo por el área, evacuando a tres personas que se encontraban trabajando en ese lugar, sin embargo ellos al ser residentes de Punta Arenas se vieron en la necesidad de ser trasladados hacia la capital regional. Asimismo, el resto de las personas, que contaba con alimentos y víveres suficientes, decidió quedarse en aquel sector.

También, se reportó en horas de la madrugada el desborde del río Santa María, a dos kilómetros del área afectada, evento que no pasó a mayores salvo la preocupación de alrededor de 20 pescadores que residen ahí, y que en algunos casos temieron que sus embarcaciones pudieran ser arrastradas por la corriente.

En este aspecto, la dirección de Operaciones del municipio, en conjunto con personal de la dirección de Vialidad de la seremi de Obras Públicas, se apersonaron desde temprano para verificar las condiciones de las personas, así como el estado de la conexión vial, efectuando, a través de una máquina motoniveladora, labores de transporte y evacuación de algunas personas.

“Nosotros estábamos preocupados de las personas que se encontraban al otro lado del río y que no tenían los suficientes insumos como para estar ahí, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar el camino cortado, aunque se estima que esté así hasta el fin de semana”, explicó Sergio Becerra, director de Operaciones del municipio.

Fenómeno recurrente

Por su parte, la directora regional de Aguas de la seremi de Obras Públicas, Tania González, explicó que las características de la cuenca del río San Juan son distintas a las de otros ríos que existen en la comuna, debido a que éste reacciona básicamente ante los deshielos y las lluvias con temperaturas más altas, por lo que el agua ocupó los espacios normales de inundación, que es justamente por donde se encuentra el camino.

“Para cualquier magallánico es conocido que este río tiene los eventos de crecida en que van anegando diferentes sectores, por lo mismo uno ve que la gente ha construido sobre palafitos y eso demuestra su nivel de conocimiento sobre el sector. Por otra parte, esto evidentemente significa un riesgo, porque nosotros podemos estimar en cuánto tiempo más el río volverá a su cauce, sin embargo, siempre van a ser estimaciones y pueden venir frentes de mal tiempo o situaciones que podrían empeorar las cosas”, precisó.

En tanto, el seremi del Mop, Ricardo Haro, aseguró que a pesar de que la noche del martes el caudal tenía un crecimiento de tres metros, mientras que durante la mañana de ayer se registró un alza de cinco metros, “la gente de acá está preparada, ya que esta no es una situación que sea anormal en esta zona”. Además indicó que en un tramo lineal, la zona afectada fue de alrededor de dos kilómetros.

“Mayores antecedentes de los daños que pueda tener la carpeta de rodado desde el punto de vista vehicular podremos tener recién en consideración una vez que baje el caudal del mismo río”, complementó.

Bajo este tenor, se constituyó en las dependencias de la Onemi regional una mesa técnica durante la tarde de ayer, que fue integrada por múltiples entidades gubernamentales, para evaluar el contexto de la emergencia y definir las acciones a tomar en caso de que la situación pudiese agravarse, dando a conocer que en las próximas 48 horas la principal vía de conexión estaría restablecida.

“Si bien es un hecho que es recurrente, pero siempre había ocurrido en menor intensidad. Desde el 2012 no teníamos registro de que el río se desbordara con esta magnitud”, consignó Miguel Angel Mettifogo, director regional de Onemi.

Testimonios

Ramón Soto, vive en un predio cercano al río Santa María, a 62 km. al sur de Punta Arenas, lugar donde habitan cerca de 12 pescadores que ejercen sus labores en aquella zona.

“Todos los años tenemos el mismo problema, que es por los deshielos que se producen en la parte alta y cuando sube la marea. Hasta el momento no sabemos nada, estamos aislados y no hemos podido saber en qué condiciones están nuestras viviendas, pero todos saben que siempre pasa lo mismo y estamos acostumbrados a que pase por lo que esperamos a que la marea baje”, aseveró.

Con una caja en sus manos, Exequiel Vidal logró rescatar algunas de sus pertenencias antes que el agua llegara hasta el camping La Pera, donde él cumplía labores para reacondicionar el sitio para la próxima temporada estival.

“Nosotros estábamos hace como dos días trabajando aquí y en la mañana (de ayer) llegó el agua y se inundó por completo. Tuvimos que desarmar todas las carpas e irnos a una parcela vecina para poder resguardarnos, porque estábamos justo a la orilla del río”, relató.

Parcialmente damnificadas resultaron las cabañas de Enap, localizadas igualmente en la ribera del afluente, donde los generadores de electricidad quedaron prácticamente bajo el agua, y registrando además anegamientos en nueve viviendas.

María Ampuero junto a su marido son los cuidadores de dicho centro recreacional, quien atestiguó la complicada situación señalando que “tuvimos que salir a las 4 de la mañana a ver lo que estábamos pasando y vimos cómo se venía el agua. A lo menos a nuestra cabaña no entró el agua, pero a las otras que estaban cerca sí”.

Finalmente, el pescador José Oyarzo se trasladó con la motoniveladora de la dirección de Vialidad hasta el sector del río Santa María, para verificar el estado de las embarcaciones que son las herramientas de trabajo de los hombres de mar que habitan en el sector, puntualizando que “hay dos botes que están en peligro, porque fueron arrastrados por la corriente. Pero aquí lo ideal sería que esta máquina la mantuvieran por al menos dos días más para que podamos movernos de aquí para allá”.

