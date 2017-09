Desde este lunes y hasta el 13 de octubre se abrirá proceso de Admisión Escolar 2018

Una de las modificaciones que contempla el sistema tras haber debutado el año pasado en Magallanes como región piloto, es que se acortarán los plazos, con el objetivo de que el período complementario se extienda del 4 al 7 de diciembre, con plazo de cierre de matrículas para el 23 de diciembre.

Con no pocas polémicas debutó el año pasado en Magallanes el Sistema de Admisión Escolar, en el que a través de una plataforma virtual, los padres y apoderados pudieron postular a los alumnos a los establecimientos municipales y particulares subvencionados. La región fue elegida como piloto para este proceso, cuyo objetivo era terminar con la selección de alumnos y que generaba enormes filas en las afueras de los establecimientos más requeridos y que mediante entrevistas o pruebas, escogían a los alumnos. La idea de abrir el sistema generó críticas de padres que acusaban al Ministerio de Educación de “jugar” con sus hijos y someterlos a una “tómbola”, expresión muy utilizada por la oposición al gobierno de la Presidente Michelle Bachelet.

El nuevo proceso se iniciará este lunes, y a diferencia del año pasado, cuando se abrió para algunos cursos, ahora la totalidad del alumnado podrá aspirar al colegio que desee, esto en caso de cambio, ya que si un estudiante quiere permanecer en su establecimiento, no es necesario que ingrese a la página www.sistemadeadmisionescolar.cl la que desde el lunes comenzará a recibir las postulaciones, etapa que se mantendrá hasta el 13 de octubre.

Esta es una de las primeras modificaciones del sistema, ya que como explicó la coordinadora regional del proceso, Claudia Araya, “serán 17 días, y esta fue una de las sugerencias, pues se decía que el plazo era muy grande, fueron 47 días el año pasado y esto se hizo para adelantar los procesos, de manera que a mediados de diciembre, los apoderados tuvieran la certeza de tener el resultado completo del sistema”, explicó Araya haciendo mención a los conversatorios que tuvieron con sostenedores, directores, orientadores, encargados de admisión, apoderados, “los que estaban contentos y los que no, lo que significó a que nos contribuyeran con sugerencias y crítica constructiva”, indicó.

En la página, los apoderados podrán encontrar “todos los establecimientos educacionales que reciben subvención por parte del Estado, esto es municipales y particulares subvencionados, donde estarán los proyectos educativos, el reglamento interno, índices de calidad, vacantes estimadas y en eso hay que reiterar que son estimadas, por cuanto la certeza de las vacantes la vamos a ver cuando se postule, porque puede ser que un niño de un colegio X esté postulando, y quede en otro colegio, y así libera una vacante. Por eso la vacante la sabemos con certidumbre cuando el sistema, el algoritmo, mira cuántos niños efectivamente van a seguir matriculados en el establecimiento”.

Por ello, Claudia Araya insistió en que este proceso es “para los alumnos nuevos, que se cambien del particular pagado al subvencionado, que vengan de otra región, los que quieren cambiarse de escuela porque no les gustó o se sienten incómodos, estresados, les quedaba muy lejos, porque pagaba copago; todas esas circunstancias significa que el apoderado tiene que pasar por el sistema a través de la plataforma”.

También en caso de los padres y apoderados que lleguen a la región por temas laborales y en ese sentido, la coordinadora regional subrayó que “el sistema ha facilitado el proceso porque lo que ocurría antes, en la que esta familia tenía que viajar de alguna manera a Magallanes para postular al alumno al establecimiento o hacer alguna gestión para que le reserven la matrícula. Con el sistema de admisión puede postular desde otras regiones e incluso del extranjero”.

Para Araya, es muy importante que se entregue en forma correcta el domicilio en que reside la familia, pues “porque el año pasado hubo apoderados que lo pusieron de forma incompleta y hubo que llamarlos para chequearlos, toda vez que el domicilio que nosotros mirábamos en una oportunidad es del alumno, porque si postula y no alcanza a quedar, el sistema le garantiza una matrícula en el establecimiento más cercano a su domicilio. Pero esta garantía de matrícula va a proceder solamente en el período complementario, o sea, el alumno postula entre el 25 de septiembre y 13 de octubre y el resultado va a estar entre el 20 y 24 de noviembre. Ahí se comunica a los padres si el alumno quedó o no. En caso de que sí quede, tiene que matricularlo antes del 22 de diciembre”.

Sin embargo, en caso de que quede en un determinado establecimiento y no se matricula, perderá ese derecho y la institución podrá disponer de este cupo para otro postulante. “No es lista de espera, sino que simplemente el establecimiento informa que espera hasta el 22 de diciembre y el 23 dice ‘han venido todos estos niños a consultar, llamaremos uno por uno para ver quién se quiere matricular”. Lo que orientamos es a que cada establecimiento tenga un registro público de matrícula y sea transparente la solicitud”.

Postulación informada

En ese sentido, el período de postulación complementaria será del 4 al 7 de diciembre, y los resultados se entregarán el día 18. Por ello, se enfatiza desde la Secreduc en que los padres y apoderados postulen a la mayor cantidad posible de establecimientos, y sobre todo, que antes de ello, conozcan su oferta educativa, más que tener dos opciones de instituciones históricamente más demandadas, como es el caso del Liceo Juan Bautista Contardi o el Charles Darwin.

“El llamado a los papás es que no es necesario que postulen todos el 25 de septiembre, lo importante es que conozca los colegios, converse con los profesionales, vea el patio, el baño, el proyecto educativo y la infraestructura. Los establecimientos cuentan con personal, se les muestra el proyecto, todos quieren tener más matrícula, que está asociada a recursos, entonces el establecimiento trabaja en captar matrícula. Pero es responsabilidad del apoderado conocer el establecimiento, y de ahí postular, porque esta es una herramienta (la plataforma), no sustituye el conocimiento del establecimiento, por más que tenga muchas de sus características, fotos, reglamento, índices, pero esto es paralelo”.

Junto con el interés de los postulantes por conocer las características del establecimiento, éstos también deben aportar a través de la difusión, lo que ha estado sucediendo en el último mes, a través de ferias educativas, por ejemplo. “Cuando hablamos de difundir sus proyectos, es cómo mostrarse a la comunidad. Hay establecimientos que tienen menos demanda, pero eso no es una complejidad para nosotros que tengan menos postulaciones que vacantes. El sistema, en rigor funciona en aquellos establecimientos que tienen alta demanda”, apuntó Claudia Araya.

De todas maneras, para facilitar el proceso, se dispondrá de 46 puntos de postulación en la región, donde la Secretaría de Educación contará con ocho computadores a disposición de los padres y apoderados. Asimismo, once bibliotecas públicas también serán centros para este proceso.

Pero el sistema no termina el 23 de diciembre y de ahí el que no postuló perdió su oportunidad. Está la opción de regularizar, especialmente en casos de aquellas personas que lleguen a la región durante los meses siguientes y busquen colegio para sus hijos. “Siempre en la zona han llegado apoderados en enero por el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de las minas, salmones, siempre hay un flujo de movimiento entre Punta Arenas y otras comunas. Los que deban regularizar su situación después del 23 de diciembre, pueden acercarse al establecimiento, que debe tener publicado si tiene o no vacantes, o ir a la Secreduc donde le entregaremos la lista de todos los establecimientos para ese curso y las vacantes. Este proceso se extiende hasta el próximo período, o sea, si un niño por ejemplo, tiene problemas de bullying y quiere cambiarse, por ejemplo, a mediados de año, puede hacerlo mientras haya vacantes”, ejemplificó la encargada regional del sistema.

Finalmente, con respecto a los colegios con mayor demanda, Claudia Araya mencionó que se mantienen “en los municipales, el Liceo Juan Bautista Contardi, la Escuela Padre Hurtado que volvió a ser requerida. Y en particular subvencionado, los colegios Charles Darwin, Pierre Faure, y el Liceo Experimental. Y los que menos postulaciones tuvieron fueron las escuelas rurales”.