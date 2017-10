Desestiman perjuicio patrimonial y sancionan a ex alcalde Mimica y a su administrador a pagar el 20% de su sueldo

– Resolución emitida el miércoles recién pasado en Santiago sentenció que no hubo un sobreprecio, pues se determinó que no hubo donación, sino un pago efectivo que consideró el valor del flete y los costos para el ingreso de las máquinas, por lo que no sería efectiva la diferencia de US$110 mil inicialmente alegada.

Fue anunciado con bombos y platillos como un donativo producto de un convenio entre los municipios de Punta Arenas y de Puerto Montt, pero, a poco andar, comenzaron los problemas y surgieron diversas acusaciones, al hablarse de internación ilegal y de fraude fiscal y aduanero. Hubo hasta anuncio de querella del entonces alcalde Vladimiro Mimica en contra de su par puertomontino, Rabindranath Quinteros, mientras subsistía la sospecha de que una mano mora se había quedado con US$110 mil.

Finalmente y pese al lapidario dictamen final que había emitido la Contraloría General de la República en 2011, el cual condenaba, entre otras cosas, a Mimica y otros funcionarios implicados a devolver los mentados US$110 mil (unos $51 millones de la época), el juicio de cuentas ordenado por el ente contralor fue muchísimo más benigno para los implicados.

Así, el Juzgado de Cuentas determinó, en una resolución de primera instancia emitida este miércoles 4 de octubre en Santiago, que en la internación de diez buses amarillos destinados para el transporte escolar municipal no hubo, en rigor, perjuicio económico para la municipalidad de Punta Arenas, pues no se trató de un donativo, sino de una compraventa, habiéndose acordado que el precio formaría parte del valor del flete y los costos de ingreso de los vehículos.

Pero, cuestionó la falta de control administrativo, sancionando al entonces alcalde Vladimiro Mimica y al ex administrador municipal, Mauricio Torres, con la aplicación de una multa del 20% de la remuneración mensual, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales).

“Vistos los informes del Contralor Regional de Magallanes y Antártica Chilena subrogante y de la Fiscal de la Contraloría General de la República (y luego de 42 considerandos), resuelvo: Rechazase el reparo del juicio de cuentas Nº41.073 de 2011. Aplícase la medida disciplinaria contemplada en la letra b) del artículo 120, en relación con el artículo 122 de la ley Nº18.883, de multa del 20% de la remuneración mensual a don Vladimiro Mimica Cárcamo y a don Mauricio Torres Barría”, resolvió la jueza de Cuentas de primera instancia, Dorothy Pérez Gutiérrez.

Internación de buses

La historia, si bien se remonta mucho antes, comenzó a materializarse cuando al 7 de diciembre de 2009 la municipalidad de Punta Arenas pagó a la empresa Don Brown Bus Sales la suma de $78 millones 393 mil 280 de la época para financiar –según se aseguró en dicho momento- el flete de los diez buses amarillos usados que fueron traídos desde Estados Unidos.

Las máquinas fueron recepcionadas por Vladimiro Mimica, en su calidad de alcalde, el 25 de enero de 2010, plasmándose el momento con el jefe comunal subiéndose a uno de los buses en plena Plaza de Armas.

Sin embargo, al contrastar documentos y facturas, se determinó que hubo una diferencia de US$110 mil entre lo que canceló la municipalidad de Punta Arenas y lo que realmente costó el flete realizado por la empresa Nippon Yusen Kaisha.

Para esclarecer este caso, se pidieron sumarios administrativos, se iniciaron indagatorias en Contraloría y hasta intervino el Ministerio Público.

La Contraloría General ordenó el juicio de Cuentas en 2011, el cual resolvió aplicar sanciones sólo al entonces alcalde Mimica y a su administrador municipal, Mauricio Torres, al determinar que “la omisión en el cumplimiento de las obligaciones funcionarias configura una infracción administrativa por la responsabilidad que les asiste, al autorizar el gasto y suscribir el decreto de pago objetado en autos con el propósito de concretar la importación de bienes prohibidos mediante franquicias aduaneras improcedentes, vulnerándose la normativa aduanera y tributaria aplicable a dicha operación, … correspondiendo aplicarles una medida disciplinaria que no importe expiración de funciones”.

Lo que determinó el Juicio de Cuentas

En la víspera se notificó a los abogados de las personas investigadas por el Juzgado de Cuentas de la resolución de la jueza Dorothy Pérez, quien, en lo medular determinó:

1.- Fue una compraventa y no una donación: “… En cuanto al perjuicio patrimonial cuyo resarcimiento persigue la demandante, derivado de un sobreprecio injustificado en el gasto de servicios de flete de autobuses para transporte escolar, se debe hacer presente que a partir de los hechos expuestos anteriormente, se logró establecer en estos autos que la adquisición de diez buses a la empresa Don Brown Bus Saes, Inc., correspondió en definitiva a una compraventa y no a una donación acordándose que el precio formaría parte del valor del flete y los costos de internación de esos vehículos, por lo que no se acreditó la concurrencia de un perjuicio generado a partir de la diferencia ascendente a US$99.990, entre el costo del flete marítimo informado por dicha empresa y aquel señalado por la compañía naviera que ejecutó dicho servicio”.

2.- No hubo perjuicio patrimonial: “… Esta jueza de Cuentas considera que, al no constar el perjuicio en los términos expresados en el reparo… falta el requisito esencial de certeza en la producción del daño para establecer la responsabilidad que se les reprocha a los demandados, razón por la cual procede a desestimar la demanda de autos”.

3.- Principio de juridicidad y uso de franquicia aduanera prohibida: “…No obstante lo anterior, cabe razonar que la municipalidad de Punta Arenas, como corporación de derecho público, está supeditada al principio de juridicidad previstos en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2º de la ley Nº18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado y, en consecuencia, sus actuaciones deben ajustarse al ordenamiento jurídico vigente, lo que no aconteció en la especie, en cuanto se logró acreditar que el egreso objetado tuvo por finalidad el pago de un contrato de compraventa simulado como donación para permitir la internación de vehículos usados al territorio nacional bajo una franquicia aduanera que se encuentra prohibida por la ley Nº18.483”.

4.- Responsabilidad administrativa de Mimica: “… Las autoridades municipales se encuentran sometidas al principio de responsabilidad… y Vladimiro Mimica, en su calidad de alcalde de la municipalidad de Punta Arenas, le asiste responsabilidad administrativa al autorizar, mediante el decreto Nº4131 del 3 de diciembre de 2009, el pago de servicios de flete de diez buses… cuando, en rigor, debió abstenerse de aprobar el convenio de colaboración con la municipalidad de Puerto Montt… por tratarse de una internación que no estaba permitida en la ley, infringiendo de este modo su deber de velar por la eficiente e idónea administración de los recursos públicos y por el debido cumplimiento de su función pública…”.

5.- Administrador municipal debió evitar el pago objetado: “… Dicho cuentadante (Mauricio Torres Barría, en virtud de su cargo administrador municipal de Punta Arenas) debió adoptar medidas administrativas para evitar el pago objetado o, a lo menos, representar al alcalde sobre su improcedencia, lo que, en definitiva, no aconteció, circunstancia que constituye un proceder de negligente que envuelve el incumplimiento de sus obligaciones en la materia y genera un reproche en su conducta funcionaria”.

6.- Luis Díaz Díaz y María Elena Gallardo sin sanción: “… A raíz del sumario administrativo instruido por la municipalidad de Punta Arenas (en enero de 2010)…, se sancionó a Luis Díaz Díaz y María Elena Gallardo Alvarez, con la medida disciplinaria de multa del 20% de sus remuneraciones, por su responsabilidad funcionaria en los hechos investigados…En consecuencia y en virtud del principio general del derecho sintetizado en la máxima ‘non bis in ídem’, que impide sancionar a una persona dos veces por un mismo hecho… no se sancionará en esta sentencia a dichos servidores públicos”.