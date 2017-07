Después de 2.004 días al fin será inaugurado el Centro Cultural

El 28 de julio el recinto abrirá sus puertas de forma oficial, tras lograr la aprobación después de una visita realizada el jueves pasado, por profesionales del Departamento de Infraestructura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

David Fernández A.

dfernandez@laprensaaustral.cl

Los gestores culturales, artistas y la comunidad en general, podrán finalmente cerrar un asunto pendiente que tenían las autoridades tanto regionales como nacionales para con Punta Arenas: la inauguración del Centro Cultural. La fecha anunciada para abrir las puertas del recinto es el 28 de julio, según el municipio, el Consejo Regional de la Cultura y las Artes (CRCA) y el gobierno regional, en un punto de prensa realizado ayer.

El Centro Cultural se viene gestando desde el anterior gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, ya que en 2009 se firmó el convenio entre el municipio (que iba a aportar los terrenos y asumir como unidad técnica) y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) que se comprometió en aportar los $925 millones de pesos iniciales para la elaboración del proyecto y la construcción. A esta cifra se añadían $1.078 millones entregados por el Consejo Regional de Magallanes.

El 17 de febrero de 2012 se hizo público que la empresa Impex Ltda. se adjudicó la licitación para construir el recinto en los ex terrenos de Asmar (en calle 21 de Mayo). Desde esa fecha, hasta la anunciada para su inauguración, el Centro Cultural finalmente tendrá vida tras 2.004 días de trabajos, gestiones y postergaciones; es decir, cinco años y medio de espera.

Las construcciones se iniciaron en mayo de 2012 y no fue hasta fines de diciembre de 2015 que se dieron por terminados todos los detalles con respecto a la infraestructura. A pesar de ello, no se inauguró, ni tampoco durante todo el 2016, el cual fue el último año de administración municipal del ex alcalde Emilio Boccazzi. Sin embargo, ese año las dependencias se utilizaron para realizar la Feria del Libro Dinko Pavlov y un par de presentaciones artísticas. Pero según reconoció ayer el actual jefe comunal, Claudio Radonich, el Centro Cultural dejó de funcionar en agosto, por lo que algunas actividades que se realizaron antes de que Boccazzi dejara el cargo (diciembre de 2016), se llevaron a cabo fuera de norma, ya que el recinto no estaba apto.

Con Radonich al mando, se explicó que el Centro Cultural tenía problemas de infraestructura, principalmente de acumulación de humedad y filtración de agua a través del techo. De igual forma, las dependencias tampoco podían ocuparse, ya que no se contaba con el permiso respectivo que aprobara el sistema de calefacción por calderas, que entrega el Ministerio de Salud, según declaró Radonich el 10 de marzo de 2017, durante una visita inspectiva.

Arreglos finales

Debido a que el Centro Cultural se construyó con inversión del Estado, a través del CNCA, la aprobación final debía ser entregada por esta entidad. Para lograr la puesta en marcha, el municipio solucionó los problemas de infraestructura, organizó y cuadró el inventario y finalmente se instalaron los elementos técnicos para el funcionamiento, es decir parrilla de luces, linóleo (piso especial para danza y teatro) y el sistema de audio, entre otros.

El jueves de la semana pasada el Centro Cultural recibió la última visita de los profesionales del Departamento de Infraestructura del CNCA, quienes aseguraron que todas las deficiencias han sido subsanadas, según declaró ayer el director regional del Consejo de la Cultura, Gonzalo Bascuñán, alcanzándose, con ello, la aprobación que el municipio finalmente buscaba.

“El espacio es adecuado para el desarrollo tanto de procesos formativos como de creación y también de difusión, al contar con una sala de artes escénicas de primer nivel, así que pienso que será muy bien aprovechado tanto por artistas del medio local, como también de la región. Yo tengo las mayores expectativas de su uso y del trabajo que va a realizar la municipalidad en la administración”, aventuró Bascuñán.

Administración

En el punto de prensa se mencionó en reiteradas ocasiones que el Centro Cultural debería estar bajo la administración de una Corporación Municipal de Cultura, la cual hoy en día no existe. Ante la consulta sobre cómo llevarán a cabo este aspecto fundamental en la administración efectiva del recinto, el alcalde Radonich indicó: “Debemos seguir mejorando en lo que es la gestión cultural municipal porque tenemos este centro que va a estar al servicio de toda la comunidad. Con la creación de una corporación dedicada, podemos asociarnos de mejor manera con otros centros culturales, como los de Santiago, Temuco, Puerto Varas, Frutillar y Puerto Montt, entre otros. De igual forma deberemos acudir a la empresa privada para que nos financie, (porque) traer cultura es caro. También podemos comenzar a soñar en tener elencos estables de diferentes disciplinas artísticas, actualmente no tenemos la capacidad para ello”. Pese a ello, calcula que la Corporación Municipal de Cultura podría comenzar a funcionar desde el segundo semestre de este año.

La administración del recinto será responsabilidad de Maribel Valle, quien además es la encargada de Gestión Cultural del municipio. La funcionaria explicó que la visión y misión que tienen es potenciar el desarrollo de la creación artística en la región, tener actividades de carácter emergente e innovador, para niños, jóvenes y adultos. “Nosotros efectivamente tenemos que dar vida a todos los espacios del lugar, también puede ser que en esas salas cohabiten actividades que sean de la Casa Azul del Arte u otras organizaciones; es un centro abierto a la comunidad. Sin embargo, esto tiene que tener una regulación se está generando un manual de uso, protocolo de uso que lo exige el plan de gestión y donde se indica cómo se van a postular quienes quieran usar el centro y se elaborará de acuerdo una curatoría, lo que permitirá tener un acceso equitativo”, detalló Valle, quien agregó que la administración también implementará talleres y tendrá su propia programación. De igual forma aseguró que al día siguiente de la inauguración, estarán funcionando en plena capacidad. Los interesados en hacer sus consultas, lo podrán hacer al correo electrónico, centrocultural@e-puntarenas.cl o maribel.valle@e-puntarenas.cl.

Problemas de vialidad

A pesar de la buena noticia sobre la inauguración del Centro Cultural, el municipio aún debe buscar solución a los problemas de vialidad existentes en torno al recinto. En primer lugar el acceso en vehículo es dificultoso y tiene pocos estacionamientos disponibles. Además el recinto se encuentra en el área sur de la costanera, sector el cual privilegia el tránsito vehicular, teniendo veredas angostas y escasos lugares donde dejar los autos. De igual forma, la edificación está en una curva y a 400 metros del último semáforo. Por lo demás, no hay locomoción disponible para llegar al lugar. Es por ello que el municipio deberá buscar la manera de subsanar estas dificultades.

Detalles de las dependencias

El Centro Cultural posee una sala de artes escénicas, con 223 butacas de capacidad. Además cuenta con salas taller de teatro, música, danza, audiovisuales (estudio de grabación), literatura, artes visuales, terraza mirador, oficinas, secretaría, sala de reunión, sala de exposición, hall central multiuso y cafetería. Cada uno de estos espacios con su respectivo equipamiento. Su construcción corresponde al Programa Centros Culturales, cuyo objetivo fue dotar a todas las comunas de más de 50 mil habitantes con un centro cultural de calidad.