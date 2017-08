Destrucción y desechos: la triste realidad de las plazoletas del sector sur

Habitantes de sector sur de Punta Arenas están preocupados por lo que sucede en sus lugares públicos, puesto que es común ver en todas las plazoletas desechos de todo tipo. Sumado a esto, la mayoría de los juegos están totalmente destruidos.

La Municipalidad de Punta Arenas presentó un plan maestro para mejorar y reconstruir los espacios públicos de la ciudad, en donde se tiene previsto la inversión de 21 mil millones de pesos y que busca intervenir 309.740 metros cuadrados. El procedimiento comenzará a partir del cuarto trimestre del presente año en la zona sur de la capital regional.

En la actualidad, quienes viven cerca de las plazoletas del sector Archipiélago de Chiloé conviven con el peligro, según relatan. Aseguran que jóvenes beben alcohol a diario en estos lugares y que destruyen los columpios y resbalines. Por ende, los niños son los más perjudicados. “Lo de la basura es típico de aquí, no tienen preocupación por su ciudad, es como si no quisieran sus lugares públicos. Pasan a la plaza a botar basura con vehículos en la noche”, relata indignada Miriam Cayumán.

A su vez, tanto los vecinos de la población Nelda Panicucci como de la villa Caupolicán, coinciden mayoritariamente, en que la determinación del municipio es acertada, ya que ellos sienten que habrá mayor seguridad con la nueva infraestructura que se instalará en la ciudad. “Me parece excelente, aparte de que tenemos una plaza aquí al lado, esto les sirve a nuestros niños”, comentó entusiasmada Vanesa Miranda. El mismo caso de Paula, una niña que habitualmente dice jugar en estos sectores, pero le incomoda que muchos de los juegos estén destruidos. “Está bien, los juegos siempre los rayan o están malos”, explicó la menor.

Sin embargo, no toda la sociedad está de acuerdo con la millonaria inversión del municipio, ya que algunos aseguran que aunque arreglen estos espacios, las personas los volverán a destruir. Como es el caso de una joven, que no entregó su nombre, del sector loteo Isla de Chiloé que cuestiona la iniciativa. “No estoy de acuerdo, esa plata la podrían invertir en otra cosa, porque al final siempre lo terminan destruyendo. Aquí hay gente, principalmente los jóvenes, que no cuidan las cosas. Sabemos que el municipio intenta arreglar un poco la ciudad, pero al final los chicos no respetan los espacios públicos”, recalcó.