Diputado Juan Morano reacciona ante el emplazamiento del esposo de Carolina Goic: “No participé en la Junta Nacional de la DC”

El parlamentario expresó su extrañeza por haber sido aludido públicamente por Christian Kirk Miranda, siendo que no concurrió al encuentro partidario en Santiago y, así, mal se le puede enrostrar que manchó “con sangre” al partido.

Constanza Poblete

cpoblete@laprensaaustral.cl

“La verdad es que no voté, no por desidia, sino que no tengo derecho a voto en la Junta”, con esta frase el diputado Juan Morano salió tranquilamente al paso del emplazamiento que profirió el esposo de la senadora y candidata presidencial, Carolina Goic, Christian Kirk Miranda, tras la última Junta Nacional de la DC, en la que se resolvió respaldar al diputado por Rancagua, Ricardo Rincón.

Esto provocó que Goic decidiera reevaluar su candidatura presidencial, mientras que su marido salió a defender a la senadora a través de una carta pública que tituló “No a los maltratadores”, y en la que tiró sus dardos en contra del diputado Morano y otros personeros de la colectividad, a quienes llamó a explicar sus razones para defender a la violencia contra las mujeres.

En razón de ello, ayer el diputado Morano fue objeto de fuertes cuestionamientos de parte del gabinete regional DC a través de twitter (ver nota aparte), donde se le conminaba a responder por lo sucedido en la Junta Nacional.

Frente a esto, Morano aclaró: “Me parece francamente extraño, muy extraño, que se me acuse de haber votado, cuando estuve en Magallanes toda la semana incluyendo los días de la Junta. No soy miembro pleno y los camaradas de Magallanes me representan y me priorizaron como candidato”.

– Diputado, Christian Kirk los tilda de “fariseos políticos del templo”, de que “hay que barrer con este tipo de gente” y de “haber manchado con sangre a la DC”. ¿Cuál es su opinión sobre estos dichos?

– “Cómo le dije, no voté. Mal, entones, puedo hacerme cargo de sus palabras. Lo que sí le pediría más respeto y moderación por las personas que sí lo hicieron y votaron indistintamente por una u otra opción. No es forma de tratar a cualquier ser humano. Muchos han querido barrer con distintos tipos de gente, eso no conduce a nada bueno. Nuestra experiencia país es muy triste y dolorosa al respecto”.

​- Pero, Kirk cae, incluso, en cierto tipo de provocaciones indicando que tiene “domicilio conocido”.

– “¿Qué quiere que agregue? Efectivamente, tengo domicilio conocido y, desde siempre, somos casi vecinos además con el hogar de Carolina. El no está bien”.

– El diputado Fuad Chaín asegura que Carolina Goic le pidió disculpas por las declaraciones de su marido, mientras que el vicepresidente de la DC, Matías Walker, exigió disculpas públicas de ambos. ¿Usted cómo toma esta situación donde también fue involucrado?

– “Creí que había visto lo suficiente en la política y en la forma de ejercerla, pero está claro que cada día puede ser peor. Yo valoro mucho a las personas, a todas, sean o no de mi agrado o estén o no de acuerdo conmigo. Además, con tantos años de vida y de buenas y malas experiencias, me imagino lo que él debe estar viviendo y comprendo su ira y violencia. No la justifico, pero la entiendo. El daño se hizo, las palabras se dijeron y escribieron. Si ellos creen que actuaron incorrectamente, se disculparán; pero, eso no repara lo hecho”.

Morano dijo querer a su partido, a lo que representan y a lo que quieren para el país.

“Me parece intolerable siempre, en todo lugar, cualquier forma de violencia hacia todo ser humano, especial y particularmente, hacia las mujeres, sea física, verbal o de hecho. No soy yo quien está cayendo en la violencia en estos días. La mujer debe ser respetada siempre como un par más, no son de segunda, pueden representarse solas y salir adelante. Mi entorno está pleno de mujeres en el hogar, la familia, el trabajo desde siempre. Sin las mujeres, yo no habría logrado nada en mi vida y, por cierto, no sería lo que hoy soy”, aseguró.

Finalmente, el diputado enfatizó que ha apoyado a Carolina Goic y lo seguirá haciendo, aunque acotó: “Por cierto que la carta del esposo de Carolina, los ataques sin sentido y las veladas insinuaciones, hacen difícil hacerlo cada día”.