Diputado Morano: “El senador Bianchi mintió el año pasado y miente ahora”

Luego de que el viernes pasado el senador por Magallanes, Carlos Bianchi, sindicara a los diputados Juan Enrique Morano y Gabriel Boric como los responsables de que no se haya aprobado el proyecto de ley que establece como feriado regional el 21 de septiembre, conmemorando la llegada de la goleta Ancud desde Chiloé, fue el mismo Morano quien tildó de mentiroso al representante de la Cámara Alta, debido a que la iniciativa se anunció con bombos y platillos, sin siquiera haber sido tramitada.

“El senador Bianchi mintió cuando anunció el año pasado de que había un feriado aprobado para Magallanes, y miente ahora cuando le quiere adosar esta responsabilidad a terceros. El fue quien informó que existía un feriado que no estaba aprobado y no nosotros los diputados”, criticó.

En este aspecto, el parlamentario demócrata cristiano se mostró sorprendido ante las declaraciones, defendiendo que los únicos responsables de cada proyecto de ley son únicamente aquellos que los presentan.

“Gabriel Boric y Juan Morano en el mes de junio de 2016 lograron la aprobación en la comisión y después en sala del proyecto de feriado para el Día de la Región. Ese mismo está aprobado en un trámite y falta un segundo en la otra Cámara, la revisión de constitucionalidad y su debida promulgación. Pero el senador Bianchi, al igual que la mayoría de la comunidad, sabe que las urgencias no las ponemos los parlamentarios. Por lo tanto, él mintió el año pasado al decir que el feriado estaba aprobado y lo hace ahora cuando busca responsables de que dicho proyecto no esté aprobado”, puntualizó.

