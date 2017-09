Diputado Morano medió en diferencias que mantienen la Corporación Municipal y el Ministerio de Educación

En esta reunión informativa en la que fue el único parlamentario de la región que asistió al encuentro, se analizaron alternativas para cancelar los sueldos y cotizaciones de los profesores y asistentes, correspondientes a septiembre.

La mediática discusión que el alcalde Claudio Radonich y la seremi de Educación Margarita Makuc tuvieron la noche del jueves, a través de las pantallas de ITV Patagonia, respecto de la crisis que atraviesa la Corporación Municipal, requería de una mirada externa, que pudiera entregar alternativas y especialmente, las soluciones que esperan los profesores y asistentes de la educación, quienes aún están con la incertidumbre de saber si contarán o no con sus sueldos durante este mes. Así, ayer en la mañana se realizó una sesión especial del Concejo Municipal, a la que fueron invitados los parlamentarios de la región, además de la seremi de Educación.

El único representante del parlamento en esta reunión fue Morano, ya que tanto los senadores Carlos Bianchi como Carolina Goic se excusaron de asistir. Lo mismo el diputado Gabriel Boric, quien en horas de la tarde visitó al alcalde Radonich en compañía de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, de visita en Punta Arenas por motivos de su campaña. En cuanto al Concejo, estuvieron presentes los ediles Vicente Karelovic, Verónica Aguilar, María Teresa Castañón, José Aguilante, Arturo Díaz y Germán Flores. Ausentes estuvieron Daniela Panicucci y Mauricio Bahamondes.

Lo primero fue encontrar algunos puntos de acuerdo, como mantener el servicio educativo y validar la deuda, que quedó fijada en 12 mil millones de pesos. Pero no pasaron muchos minutos para que comenzaran a asomar los desacuerdos respecto de las soluciones planteadas. Desde el municipio insistieron en que era el ministerio el que debía hacerse cargo y la seremi de Educación replicaba que el municipio podía doblar su aporte y pagar las cotizaciones previsionales y evitar así, embargos y retenciones de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial.

La reunión se prolongó por una hora y media, tras lo cual, el diputado Morano comentó que “es indispensable que la Corporación Municipal se siente a trabajar junto con el Concejo Municipal y digan dónde van a producir los ahorros, cuál es la etapa de trabajo; que hagan su cronograma. Esto lo discutimos hace algunos meses y hoy la situación es la misma, creo que ellos tienen que hacer los esfuerzos de programar cómo van a tratar de llegar a la normalidad presupuestaria y no solamente pensar en cómo sacarse este problema de encima”. Una de las alternativas que ofreció fue una que ya había planteado anteriormente, “existió un compromiso de desvincular a las personas que se querían jubilar, que en ese momento eran más de cuarenta, desgraciadamente dos han fallecido y no se ha hecho. Si uno lo piensa, son cuarenta personas que están al tope de su vida laboral y que están con sueldos cercanos al millón y medio, son 60 millones de pesos mensuales, en el año son 700 millones, entonces el déficit sería menor; pero eso no se ha logrado, porque se buscó una vía que no es la que se debiera hacer, para esto siempre ha existido el adelanto de la subvención, que no tiene mayor impacto en el presupuesto de la Corporación. Han perdido entre 70 y 80 millones, mil millones en un año”, calculó el diputado.

Morano también expresó cierta sorpresa al enterarse sobre la baja de porcentaje de asistencia, que ha tenido su grado de incidencia en esta crisis: “Hoy me decían que el promedio bordeaba el 87%, hace 10 años el promedio bordeaba el 95%, por cada punto de asistencia menos, el municipio a dinero de hoy está perdiendo 300 millones al año, es parte del origen”. Por ello, el diputado DC ofreció sus gestiones “todas las que requieran, con el ministerio, con la subsecretaría, incluso con Hacienda, pero díganos cuáles, que estén en el marco legal. La sensación que me queda es que están esperando que el tema estalle, porque si hace tres meses nos reunimos para decir que no vamos a pagar los sueldos; me hubiera gustado que digan ‘ésta es la propuesta para bajar los gastos’, no la vi”.

En tanto, la seremi de Educación, Margarita Makuc cree que “el municipio debe duplicar los aportes que actualmente está haciendo. Actualmente, aporta 1.150 millones en el año, el Ministerio de Educación aporta 27 mil millones, por lo tanto, creemos que debe hacerse un esfuerzo regional, pero para eso necesitamos de un plan de trabajo, tanto de las medidas de corto plazo como las de mediano y largo plazo”.

Baja asistencia

Y el alcalde Radonich replicó señalando sus alternativas: “Tenemos además de los 1.500 millones empozados por la Ley Sep, tenemos 2.100 millones empozados por retención por no pagar los sueldos íntegros. Y esto lo que hemos pedido y propuesto es que este dinero pueda ser pagado del Mineduc a las AFP de forma que podamos disponer de esa plata para el pago de la previsión por un lado y aliviar la carga financiera, porque si se paga cae el resto del dinero para la corporación, y esa plata no tiene ningún reajuste, entonces si se suben por las multas por el no pago de las cotizaciones, financieramente, lo que pasó en 2015 con esta deuda lo que podríamos recaudar es menos de la deuda que tenemos con las AFP, financieramente es muy mal negocio tener la plata empozada”.

Además indicó que “vamos a determinar durante estas horas cuánto podrá aportar la municipalidad sin causar ningún perjuicio a los habitantes de la ciudad” aporte que claramente según el alcalde, “será mucho menor, para no poner en riesgo ningún servicio de la comunidad ¿Doblar el aporte? No es posible, lo que me dijo la seremi es que la municipalidad aporte todos los meses, 500 millones de pesos, que son 6 mil millones al año; si pudiéramos, ya lo habríamos hecho. El tema es que nuestro presupuesto es de 18 mil millones de pesos, un 33%. El aporte que ha hecho la municipalidad, por acuerdo unánime del Concejo es de casi 1.500 millones de pesos, que es casi el 10% de nuestro presupuesto”, indicó Radonich, quien también respondió a los cuestionamientos del Colegio de Profesores, respecto de que se sentían en medio de un conflicto político: “Había un representante del directorio regional que avaló los balances que fueron presentados, había incluso un integrante del Colegio de Profesores que me envió una carta antes que asumiera, para dejar a la antigua secretaria de la Corporación porque lo había hecho excelente”.

Diputado Boric

Con respecto a la tercera opción, la modificación legislativa, encontró buena acogida en el diputado Gabriel Boric, quien en la mañana se ausentó de la reunión, acusando problemas de salud, asistiendo en la tarde al municipio, acompañado de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. La idea de Boric es que “hay dos caminos que se tienen que recorrer paralelamente: uno que exista una modificación presupuestaria del municipio, en que se entreguen recursos a la Corporación, me imagino del orden de los 200 millones de pesos, y por otro lado, haremos las gestiones ante el Ministerio de Educación para que los dineros que hoy están empozados, producto del no pago de cotizaciones previsionales pueda liberarse y así generar liquidez en la Corporación. Yo el año pasado había hecho estas gestiones ante un problema similar y había buena disposición del ministerio, pero desgraciadamente la administración municipal anterior no hizo lo que tenía que hacer para concretarlo, pero vamos a insistir y esto dé un cambio de gestión de la Cormupa. Esperamos que se pueda resolver y que por ningún motivo los profesores se vean en la incertidumbre de no saber si les van a pagar a fin de mes”, concluyó Boric, quien además, visitó a la directiva regional del Colegio de Profesores, los que hoy serán recibidos por el alcalde Radonich, esperando escuchar algo más que promesas y pedidos cruzados.