Directora del Servicio de Salud Magallanes, Pamela Franzi, por médicos extranjeros: “Desconocemos cuál es su formación, su especialidad, para analizar la factibilidad de que puedan desempeñarse en el país”

Ante la petición realizada por Jorge Escobar Espinosa, vocero de la organización Medicina sin Fronteras, respecto de la posibilidad de que a los médicos extranjeros se les entregue un espacio para desempeñarse en la zona, autoridades de salud regionales aseguraron ayer que no se han realizado los acercamientos, ni la entrega de antecedentes necesarios para analizar esa alternativa.

Respecto a ello, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Pamela Franzi Pirozzi, sostuvo que “en relación a las noticias que han circulado estos últimos días por la atención de especialistas extranjeros en la ciudad de Natales, y al parecer también en Porvenir, informamos que como Servicio de Salud no hemos recibido ninguna solicitud específica ni antecedentes curriculares de dichos profesionales, por lo anterior no podemos informar al respecto, desconocemos cuál es su formación, especialidad, y otros datos relevantes a conocer para poder analizar la realidad y factibilidad de desempeñarse en nuestro país”.

En este sentido, explicó que existen leyes, normas y reglamentos que deben cumplirse para ingresar a la administración pública, por lo que si estos profesionales certifican y respaldan que cumplen con todos los requisitos legales podrán postular a los cargos que se encuentren disponibles.

En relación a las declaraciones del vocero y organizador de este operativo, Jorge Escobar Espinosa, la seremi de Salud de Magallanes sostuvo en un comunicado que “se puede señalar que esta persona no ha solicitado audiencia ni se ha reunido con el seremi de Salud, Oscar Vargas, para informar sobre la realización de este operativo, siendo el único acercamiento con la institución el que realizó a la oficina provincial en Puerto Natales, recién el viernes 21 de julio de 2017, en la que se presentó documentación incompleta del operativo que se iniciaría el día siguiente”.

Cumplir con los requisitos

En tanto, el seremi Vargas indicó que las autoridades del sector no se oponen a la realización de operativos médicos o a que médicos extranjeros ejerzan en la región, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la normativa, que tienen entre sus propósitos definir los estándares mínimos para una adecuada atención de la población en salud.

Respecto a la constatación de que una profesional médico de origen venezolano no contaba con el permiso para ejercer su profesión en Magallanes y de que el lugar donde se realizaría el operativo no contaba con el permiso sanitario correspondiente para entregar atenciones de salud, Vargas señaló que “ante la confirmación por parte de esta autoridad sanitaria que en este operativo no se contaba con las autorizaciones correspondientes, se envió la denuncia y los antecedentes a la Fiscalía de Puerto Natales”.

Otro hecho similar

A la situación acontecida, se suma otro hecho similar ocurrido el mes pasado en Porvenir, en donde la autoridad sanitaria Regional recibió una denuncia por parte de un usuario, quien manifestó dudas sobre una receta que le fue prescrita en un operativo similar, antecedentes que también fueron enviados a la Fiscalía de Porvenir.

A raíz de los eventos señalados, la Autoridad Sanitaria regional realizó un llamado a la comunidad a informarse y/o consultar antes de acceder a servicios proporcionados por terceros, fuera de recintos de salud públicos y privados debidamente establecidos, para asegurarse que estas atenciones cuenten con las autorizaciones sanitarias correspondientes.

El intendente regional Jorge Flies también entregó su parecer respecto de este tema. “Acá lo que hay que resguardar es la salud de la gente, porque en Chile para ejercer cualquier profesión se necesita autorización, pero esto es especialmente sensible en medicina, asegurando que la autoridad sanitaria va a tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud de la población”.

Igualmente, el presidente del Colegio Médico de Magallanes, doctor Gonzalo Sáez Torres, advirtió sobre los riesgos que conllevan estas atenciones, sin descartar iniciar acciones legales por el ejercicio ilegal de la profesión, para lo cual esperarán los resultados que arroje la investigación de la Fiscalía.

“Hay un riesgo porque no sabemos si son médicos”, explicó Sáez, quien recordó que estos son requisitos que se piden a todos los profesionales que se desempeñan en el país y que buscan asegurar la calidad de la atención.

Por su parte, desde la Superintendencia de Salud de Magallanes explicaron que los especialistas que trabajan en centros acreditados o para las atenciones del Sistema de Garantías Explícitas en Salud, Ges, deben formar parte del registro de prestadores.