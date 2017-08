Dirigente comunal de la DC acusa a senadora Goic de haber bajado su candidatura a Core

El militante DC envió una carta al secretario nacional de la Democracia Cristiana, donde, entre otras cosas, señala que “esto es una falta a la legalidad del partido”. No descarta iniciar acciones legales ante lo que considera “una injusticia y mal decisión”.

Constanza Poblete

cpoblete@laprensaaustral.cl

Una grave acusación en contra de la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, formuló el dirigente DC de Puerto Natales, Patricio Gamín Bustamante, quien señala que por expresa petición de la senadora a la mesa de la directiva nacional, fue bajada su candidatura al Consejo Regional.

En una misiva que Gamín difundió por las redes sociales, cuestiona además que en su reemplazo y en forma directa, se haya colocado el nombre del independiente, actual core y ex alcalde de Natales, Tolentino Soto, a quien apunta de tener “cero gestión, poco acercamiento con la comunidad, y que sólo se acuerda del partido para su conveniencia personal”.

El dirigente DC lamentó el actuar de Goic, añadiendo que “si querían bajarlo, lo menos que podían hacer es poner en su reemplazo a su camarada Jovito González”.

Pero Gamín fue mucho más allá. Manifestó que se llenan la boca hablando de unidad, de transparencia de descentralización, de escuchar a las regiones, de ética, sin embargo, ¿del dicho al hecho?

“Hemos luchado por años de romper la idea de que los candidatos se elijan a dedo o porque cree que tendrá más votos, sin conocer la realidad, pero cuando creíamos que esos procedimientos se habían acabado, hoy nuevamente los eligen entre cuatro paredes en Santiago. Una triste derrota a la verdadera democracia, a los principios, a los valores, a la institucionalidad, regiones y comunas. Ustedes saquen sus conclusiones, siempre tienen que ser los mismos (la vieja política oportunista), ¿quieren eternamente ocupar cargos? Creo que esto le hace mal una vez más al partido y a la política”, relata molesto en la carta que difundió.

“Fui respaldado”

El presidente comunal de la DC en Puerto Natales, expuso que fue respaldado por la Junta Regional y Nacional del partido, pero en la misiva alude que todos esos acuerdos, no se respetaron.

“Lo más triste y ‘extraño’ es que la máxima autoridad de mi partido a nivel regional no hizo nada para hacer respetar a la Junta Regional, y ni siquiera nos dio una explicación a nosotros, entonces se pregunta Gamín: ¿Por qué será? ¿Cuál fue su interés? ¿Qué hay detrás?, menos mal que era mi amiga”, reflexionó, refiriéndose a Eugenia Mancilla.

Maltrato a la militancia

Otra acusación que realizó Gamín, fue de que se ha manoseado la palabra “maltrato” con un fin electoral, mientras “se maltrata a la militancia que tiene un compromiso con la gente desde siempre, que no se deja manejar por las malas prácticas, sino que tiene principios y valores, reconocidos por la comunidad natalina y las bases que lo han elegido. Esta es una tremenda injusticia y falta de respeto con los militantes y la ciudadanía en general de Ultima Esperanza”.

El dirigente DC declaró que “se han dicho muchas cosas de mí, han inventado las cosas más horrendas de mi persona (menos mal que son humanistas y cristianos), pero mi familia, mis amigos más cercanos y mucha gente que me conoce, sabe quién y cómo soy, sólo pido a Dios que ilumine a estas personas que no saben que hacen daño no sólo a una persona y no miran que detrás hay una familia y lo más importante que hay hijos. Siempre caminaré con la frente en alto y dando lo mejor de mí”.

Carta a secretario

nacional de la DC

Ante la situación que perjudicó su candidatura al Core, Gamín remitió una misiva al secretario nacional de la DC, Gonzalo Duarte, a quien reprochó el que la mesa nacional haya bajado su nombre, como postulante de la provincia y haya decidido llevar al independiente ex DC, Tolentino Soto.

Dentro de los argumentos que expone, están el hecho de que él cumplió con todos los conductos regulares junto al camarada Jovito González, para postularse al Core, lo que fue ratificado en todas las instancias del partido.

Además, indica haber cumplido con todo lo exigido y “que no hay argumento alguno para bajar su candidatura”.

También recalcó que el nombre de Tolentino Soto no fue puesto a consideración de la Junta Regional y menos de la Nacional, y que es una persona que se “negó a firmar la ficha de reingreso y nunca siendo consejero se ha acercado al partido”.

“Como actual core, Soto ha tenido una mala gestión. Su elección la debió al rebalse de votos de su compañera de lista Partido Socialista. Su hijo sólo obtuvo 300 votos en la última elección municipal, la cual en su clásico período que estuvo, sólo pisó dos veces el partido, y más aún, ha dicho que el partido nunca le ha dado nada. Su trabajo no ha sido de terreno, no ha trabajado ni con las organizaciones e instituciones, sólo se ha dedicado a puros viajes y buena vida, lo mismo que hizo en su rol de alcalde y que nos costó perder ese cargo, además de la falta de ética de su actuar personal, que la ciudadanía sabe y castiga”, puntualizó.

Gamín cree que con estas acciones, una vez más quedan mal ante la ciudadanía, porque “recientemente hubo una encuesta donde tuve un considerable apoyo a nivel local”.

Finalmente, dijo que esto es una falta a la legalidad del partido, por lo cual “me ponen en una posición de evaluar tomar acciones legales ante esta injusticia y mala decisión. Espero que esto se revierta y se respeten los procesos”, sostuvo.