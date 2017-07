Dirigentes de la Federación de Recolectores de la Basura llegaron para conocer situación salarial de trabajadores

Una intensa jornada de reuniones sostuvo la directiva nacional del gremio que aglutina a más de 15 mil personas que en todo el país, están a cargo de mantener el aseo y ornato en distintas comunas.

Máxima preocupación existe a nivel nacional en el gremio de recolectores y barredores de la basura urbana, luego de conocerse que -sólo en la comuna de Punta Arenas- se adeuda un bono salarial, que asciende a 1 millón de pesos anuales y que fue liberado el pasado 25 de mayo, en todos los municipios del país, restando que a nivel local, se produzca un pago que ha ido acrecentando la inquietud de todos los trabajadores que se desempeñan en empresas que mantienen contratos con la administración edilicia a cargo del alcalde Radonich.

“No entendemos por qué en Punta Arenas se ha retenido un bono que -habiendo sido entregado el día 25 de mayo en todas las comunas del país- mantiene a los trabajadores de la basura de esta ciudad, en un nivel de incertidumbre, que no se ajusta a lo que está convenido con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere)”, afirmó a La Prensa Austral, Armando Soto Valdés, presidente de la Federación Nacional de Recolectores de la Basura de Chile (Fenasinaj), instancia que aglutina a más de 15 mil trabajadores en todo el país, quienes ejecutan tareas de aseo y ornato contratados por diversas empresas, en convenio con municipalidades.

Al arribar a Punta Arenas, el dirigente gremial, afirmó a este medio que hoy lunes sostendrán una reunión en Santiago, con autoridades de la Subdere, a objeto de establecer cuál es la situación puntual en la capital de Magallanes, ante una deuda que calificó como ‘única’ en el país.

“No podemos olvidar que el bono que aún se mantiene adeudado en Punta Arenas, fue uno de los logros que quedó de una movilización efectuada el año 2013 en todo Chile y que mantuvo paralizado a todo el país y que respondió a la necesidad de que diversas problemáticas -que no estaban siendo abordadas- y que se asocian a la necesidad de equilibrar las condiciones de dignidad de los recolectores de basura, ajustada a los derechos que tiene cualquier trabajador, tanto del ámbito público, como privado, fueran visibilizadas”, expresó Armando Soto.

Acompañado por el secretario de la Fenasinaj, Miguel Ramírez Clavijo y por el presidente del Sindicato de Servitrans de Punta Arenas, José Díaz Sánchez, el dirigente Armando Soto afirmó que han tomado conocimiento, que -desde fines del año pasado- se han venido produciendo retrasos en los pagos de los bonos que por subsidio estatal, deben recepcionar “todos los trabajadores que están contratados por empresas, de limpieza de basura”, apuntando a que el entrampamiento de platas, se estaría produciendo en el municipio de Punta Arenas, razón por la cual, el viernes se reunieron con los concejales y el alcalde Radonich.

“No queremos que el alcalde de Punta Arenas mire para otro lado y no acepte beneficios que a la fecha, han sido ganados, como el fruto de largas negociaciones”, apuntó Armando Soto, agregando que “de existir algún conflicto entre empresas y municipios, debería solucionarse, sin que afecte a los trabajadores”, apuntaron.

Cabe indicar que, los dirigentes de la Federación Nacional de Recolectores de la Basura, esperaban también sostener una reunión con los trabajadores de la empresa Areas Verdes.

“Nosotros somos dirigentes nacionales que representamos a los trabajadores, no a las empresas. Por lo tanto, lo que sí nos preocupa es que se mantenga la base salarial que tienen los trabajadores. No nos importa a quien la municipalidad le va a entregar la licitación por los servicios de la basura, pero si la adjudica a una empresa que va a rebajar el salario a los trabajadores, eso sí, no lo vamos a aceptar como dirigencia nacional”, remarcaron los dirigentes de la Fenasinaj, Armando Soto y Miguel Ramírez.