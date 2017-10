Docentes de Escuela Bernardo O’Higgins dicen no a la fusión de cursos y repudian posible reducción de personal

Educadores marcharon hasta el Palacio Montes y luego se dirigieron a la Corporación Municipal.

Alrededor de 30 profesores de la Escuela Bernardo O’Higgins marcharon hasta el Palacio Montes exigiendo que no se fusionen los cursos y repudiaron un eventual despido de docentes del plantel educacional de administración municipal.

Según indicaron, alrededor de 18 profesores podrían ser desvinculados de la Corporación Municipal si dicha entidad fusiona algunos de los cursos. Esta fue una de las medidas que dicha institución planteó como una manera de ir reduciendo costos a raíz del hoyo financiero en que se encuentra actualmente y que los mantiene en la disyuntiva de pagar sueldos, deudas o los servicios básicos.

Sandra García, docente de la escuela y delegada del Colegio Comunal de Profesores, señaló que “se trata de manifestarnos en contra de todo lo que está ocurriendo. Nosotros no hemos podido participar en la lucha con el resto de las escuelas porque la Corporación quiere fusionar los cursos y eso nosotros no lo aceptamos”, advirtió y explicó que esta situación no los ha mantenido al margen de las otras movilizaciones por pago de sueldos y previsiones, pero sí han tenido que atender además sus propias problemáticas.

“Las salas son muy pequeñas, la Corporación dice que se pueden tener a 40 niños y la verdad es que en las condiciones de infraestructura de la escuela, quedarían hacinados”, sentenció.

Por otra parte la delegada del Magisterio comentó que ella ha asistido a todas las asambleas en representación de sus colegas y ha votado por mantener la movilización para que les paguen sus sueldos íntegros.

También explicó que no han podido realizar la paralización de brazos caídos porque quieren cumplir sus labores para no generar una nueva razón a la Cormupa para que fusione los cursos y reduzca personal.

Los profesores terminaron la manifestación minutos más tarde, acompañados de carabineros frente a la Corporación Municipal.