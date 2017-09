Docentes de Escuela Portugal acusan a concejal Karelovic de actuar como “patrón de fundo”

No pasaron inadvertidas las expresiones que el concejal Vicente Karelovic emitió a los profesores el martes, en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, en el que se trató el tema de la crisis financiera de la Corporación Municipal, que ha mantenido a los profesores en la incertidumbre respecto del pago de sus sueldos.

“El pago para el día 2 de octubre está. Dedíquense a enseñar”, fue el emplazamiento que el concejal de la Udi emitió a los docentes presentes en la sesión, entre ellos, los presidentes regional y comunal del Colegio de Profesores, Violeta Andrade y Enrique Velásquez, respectivamente.

Los primeros en reaccionar ante estas palabras fueron los docentes del Consejo Gremial de la Escuela Portugal, quienes a través de una carta pública se dirigen a Karelovic, quien “se refirió en términos peyorativos, insultantes y mostrando un menosprecio a los profesores de la comuna de Punta Arenas, desconociendo el motivo por el cual el 80% del profesorado mantiene un paro de ‘brazos caidos’”.

“Sabiendo que nuestra movilización es justa, porque seguimos en la incerteza si nuestras remuneraciones se cancelarán, usted nos ‘manda a trabajar’ como si fuésemos sus inquilinos, actuando como patrón de fundo”, reclamaron los docentes, quienes no se quedaron ahí en su cuestionamiento, sino que además inquirieron: “Nos gustaría saber si cuando usted era trabajador activo, hubiese permitido que no le cancelaran sus cotizaciones previsionales, que su sueldo se atrasara o que no supiese si en los meses venideros se pagaría. Creemos que hubiera actuado igual que nosotros”.

“A usted, señor Karelovic, nadie le ha enrostrado nunca sobre el silencio cómplice, cuando la Corporación Municipal y los colegios, sobredimensionaron su dotación o cuando algunas personas en administraciones anteriores, se subieron los sueldos o se arreglaron los contratos con indemnizaciones millonarias. No, estimado concejal, nosotros no somos sus peones, somos profesionales de la educación, muchos con más de 30 años en el aula y con una entrega a nuestra labor a toda prueba”, profundizaron los docentes en su molestia, insistiendo en que no existe certeza de que recibirán sus emolumentos en la fecha anunciada.

El Consejo Gremial de la Escuela Portugal finalizó enfatizando que “la esclavitud se abolió en los albores de la República, es por ello que causa tanta molestia sus dichos; le exigimos que se retracte públicamente de lo manifestado en reunión señalada anteriormente, porque los profesores no somos peones de nadie”.