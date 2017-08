Dos estudiantes y un profesor seguirán estudios en prestigiosas universidades españolas

En una amena ceremonia, el Banco Santander entregó becas a dos estudiantes de la Universidad de Magallanes y a un docente de la casa de estudios, quienes viajarán a España para cursar un semestre en dos prestigiosas universidades. Los beneficiados son el docente de Educación Física de la Umag, Esteban Saavedra y las estudiantes de tercer año de la carrera de Fonoaudiología, Katherine Pérez y Yoselyn Cárcamo.

El docente partirá en septiembre a la Universidad de Valencia, para lo cual fue beneficiado por la entidad bancaria con 5 mil euros. En esta institución realizará un magíster en dirección y gestión de la actividad física y el deporte. “Mi idea es siempre el deporte y la educación, usarlo como instrumento social, por ejemplo, con el deporte se pueden bajar los niveles de delincuencia. No solamente es mejorar la capacidad física y estar mejor de salud, sino que tiene aspectos sociales, y la idea es hacer investigación en torno a esto y actividades ejecutivas para aplicar a mi regreso”, comentó el docente.

En el caso de las estudiantes, en la ceremonia solamente estuvo presente Katherine Pérez, ya que Yocelyn Cárcamo debió ausentarse y fue reemplazada por su madre, Alida Uribe. La joven alumna de 23 años expresó su alegría por haber obtenido esta beca, si bien viajará a fines de enero. “El semestre empieza entre febrero y junio, así que son aproximadamente cinco meses en la Universidad Castilla-La Mancha, España. Siempre tuve la idea de postular para irme de intercambio, me acerqué a movilidad estudiantil para averiguar sobre becas, reuní los papeles y fui afortunada por obtener esta beca. Voy a hacer el primer semestre de cuarto año de mi carrera, de febrero a junio, después vuelvo a retomar mi segundo semestre de cuarto año. Para elegir una universidad, había que ver cuáles tienen convenio con la Umag, vimos la Universidad de Cantabria y la de Castilla-La Mancha y nuestros profesores nos aconsejaron esta última porque se asemeja más a nuestra malla curricular”, comentó la estudiante, que junto a su compañera viajarán con 3 mil euros, aproximadamente 2 millones de pesos.

Finalmente, el gerente de Santander universidades e instituciones Rodrigo Machuca, indicó que llevan 15 años con estos programas de apoyo a la educación superior, consistente en becas de movilidad internacional. “Son dos programas en el año, el de Iberoamérica que estamos celebrando hoy y el de movilidad internacional que es el segundo semestre y al que también invitamos a la universidad. Básicamente hemos focalizado los esfuerzos en educación superior, casi todos los aportes, porque creemos que el hecho de entregar esta posibilidad a los alumnos, permite un cambio en la sociedad y no solamente para ellos, sino que para su círculo familiar y cercano, aportando un granito de arena para la sociedad”, concluyó.

