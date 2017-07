Dramático llamado por ayuda hace madre que en cuatro años quedó postrada y con dolores invalidantes

En 2013, Eliana Cárdenas Lincomán, de 37 años, era una madre soltera y mujer trabajadora. Apoyaba a sus dos hijos a salir adelante. Pero su vida dio un giro y en octubre de ese año comenzó a padecer severos dolores y en mayo del año pasado quedó postrada. Fue un diagnóstico tardío y de un tratamiento que no dio frutos, los que gatillaron su condición, donde cada día enfrenta dolores invalidantes que la han llevado a desear la muerte en más de una vez.

“Yo era una mujer trabajadora y estaba bien, pero ahora necesito ayuda de mis hijos hasta para vestirme”, relata Eliana en su hogar, en la localidad de Río Seco. La madre asegura que todo comenzó en 2013 tras caerse en su trabajo siendo derivada a la Asociación Chilena de Seguridad. Sin embargo, como persistieron los dolores lumbares fue enviada al Hospital Clínico.

Recordó que fue derivada con el médico neurocirujano Hernán Rebolledo, quien luego de una resonancia, le diagnosticó un disco desgarrado, prescribiendo medicamentos y seis meses con terapia. “Al tercer día me comenzaron a inyectar corticoides porque el dolor era insoportable, pero no sabía que era alérgica a la prednisona, así que me enronché entera, incluso se me cayó el pelo, estaba muy hinchada y la gente pensaba que yo estaba engordando por comida. Entré pesando 63 kilos al hospital y salí con alrededor de 100. Fue horrible, yo sangraba y la piel se me secó, al igual que los ojos, pero cuando le conté al médico, me contestó que era porque estaba muy nerviosa”, comentó, señalando que a los seis meses continuaba en muy mala condición.

Otra opinión médica

Eliana se quejaba de mucho dolor y estaba muy hinchada, razón por la que solicitó una hora médica en la Clínica Magallanes con otro facultativo. Dicho profesional le advirtió que era alérgica a la prednisona (al corticoide), siendo que ya llevaba tres meses en tratamiento. “Fue un proceso lento para dejarlo, fue horrible, en la tarde yo me hinchaba hasta el doble y todo me daba asco. Yo le decía al doctor que necesitaba su ayuda”, recordó, intentando contener el llanto.

Ante las súplicas le realizaron otra resonancia, que arrojó que tenía dos discos inflamados y la articulación lumbar desgarrada.

Pero, su condición continuaba empeorando. Volvió a pedir ayuda a su médico, quien le respondió que dicha intervención tenía un costo de 18 millones de pesos y que si conseguía el dinero la operaba al otro día. “En ese entonces ya tenía licencias rechazadas de la Compin, así que le contesté que no tenía la plata. ¿Qué banco me iba a prestar, si estaba meses con licencia y sin trabajar?

En medio de su desesperación, la mujer interpuso una demanda ante el Consejo de Defensa del Estado en contra del Hospital Clínico, paso previo antes de recurrir a los Tribunales de Justicia. Hubo tres mediaciones. Esto derivó en que le hicieran una nueva resonancia que concluyó que su condición había empeorado, pues eran cuatro los discos lumbares afectados, tres con sinovitis y uno desgarrado. Para tratarla le señalaron que había que hacer una radio frecuencia y bloqueo facetario. Ahí pasó otro año, mientras Eliana seguía bajando de peso, limpiándose del corticoide y de sus efectos secundarios, pero su condición no mejoró y en mayo del año pasado, cayó a una silla de ruedas. “Cuando no pude caminar, me fui para abajo y en tres oportunidades intenté quitarme la vida porque para mí es demasiado, yo nunca había dependido de nadie. Soy madre soltera y obtuve mi casa, siempre trabajando”, complementó.

Con el afán de mejorar su condición de vida, en julio del año pasado fue sometida a una cirugía. “Es un proceso que se realiza sin anestesia y durante dos horas y media le inyectan agujas en la espalda y en la cintura. Es horrible y no quiero volver a pasar por eso. Volví con la orden para las terapias, pero no se hicieron a tiempo así que no hizo efecto la intervención y me decían que lo vuelva hacer, pero no quiero volver a pasar por lo mismo porque es muy doloroso”, reiteró.

Compin

Su condición siguió empeorando y en diciembre pasado inició los trámites para jubilar por discapacidad. “Me dijeron que la Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez) iba a aceptar las licencias hasta que saliera la resolución, pero las rechazó y desde ese día no recibo ni un solo peso. Ahora hay días en que no hay para parar la olla, muchas veces he ido a los controles a dedo arriesgando cualquier cosa porque no puedo faltar ya que si lo hago, el médico lo toma en que no tengo interés en sanar. Ya no puedo andar sola, por lo que me acompaña mi hijo de 17 años. El me dice que quiere dejar de estudiar para trabajar porque no podemos vivir así, mi hija es mayor de edad y trabaja, pero hace lo que puede y no nos alcanza”, relató Eliana, ahora llorando.

“Ojalá saliera la pensión de invalidez y así no molesto a la directora de la Compin. Ella me dice yo me lavo las manos contigo y después me palmea la espalda y me dice vaya con los parlamentarios que ellos le solucionen el problema. Pero, cómo voy a dejar que mi hijo deje sus estudios de lado si es lo único que le puedo dejar, entonces no sé qué más hacer”, concluyó.