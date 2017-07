Edelmag asegura que pacientes electrodependientes no son sujetos de suspensión de suministro por deuda

Una rara enfermedad ha obligado a Otilia Barría Cárdenas, de 52 años, a vivir conectada a un ventilador mecánico, pero no es la única máquina, pues necesita otros equipos que le dan soporte en una enfermedad que es progresiva. Fue diagnosticada con el mal de Pompe, siendo una de las cinco personas en el país que padece esta patología hereditaria, asociada a un debilitamiento muscular progresivo y dificultades respiratorias.

Su situación es difícil, vive conectada a un ventilador mecánico noche y día, además usa una máquina de aspiración y tiene un tercer equipo, una máquina UPS (es un sistema de alimentación ininterrumpida de energía). Su enfermedad, además, le genera un debilitamiento muscular progresivo, dificultades de deglución y respiratorias, por eso que para ella es muy delicado resfriarse, porque rápidamente genera pulmonías y termina en la Unidad de Paciente Crítico, es por eso que en períodos invernales la calefacción es otro de los aspectos cruciales.

Ante la consulta, explica que si se queda sin electricidad, el ventilador mecánico que usa por su traqueotomía tiene una independencia de dos horas, luego de lo cual se quedaría sin aire. “Pero, en la práctica, es sólo una hora, porque tengo que tener en cuenta que debo llamar al Samu y llegar al hospital”, relata la mujer.

Pero la conexión constante tiene un costo que se refleja especialmente en su cuenta de luz y gas. Sólo por efecto de servicios básicos cancela la suma de 160 mil pesos. “Acá no se puede tener nada apagado, porque no puedo pasar frío, ya que me arriesgo a enfermarme. Estos son gastos que siempre hemos pagado con la ayuda de todos y con eso hemos logrado salir adelante”, relató.

Es en este contexto, que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Sec) emitió un oficio en que se pronuncia sobre la facultad de interrumpir el suministro por deuda en pacientes que son considerados “electrodependientes”. En dicho documento, fechado el 19 de junio de 2017, se instruye a las empresas destinatarias del oficio de abtenerse de ejecutar el apremio contemplado en el artículo 141 de la Ley General de Servicios Eléctricos, en aquellos inmuebles en los que exista un usuario en condiciones de hospitalización domiciliaria y electrodependencia.

Al respecto, Edelmag aseguró que siempre han tenido un tratamiento diferenciado y especial para aquellos clientes que tienen dentro de su hogar una condición de electrodependencia. “Este tratamiento contempla el bloqueo de corte por deuda, es decir, no son sujetos de suspensión de suministro por deuda, adicionalmente tenemos convenios de pago que pueden contemplar excepciones que permiten a estos clientes poder acceder a condiciones blandas dada la situación especial que los afecta”.

“Cabe destacar que para conocer una situación de electrodependencia, ésta debe ser notificada a la empresa por cualquier habitante del domicilio, proveyendo el documento que acredita esta situación (certificado médico u otro), de esta forma podremos identificarlos y aplicar estas condiciones que claramente nos interesa que puedan llegar a todos los clientes que sufran esta condición. Es por esto que es muy importante que todos los afectados puedan darnos a conocer esta condición”, consignaron desde Edelmag.

