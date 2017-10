Edelmag no revertirá decisión de cerrar su centro de pagos

En la tercera edad, la mirada es de desconfianza, toda vez que no le consta que la medida les facilite trámites como el revisar las cuentas atrasadas y detalle de cobros.

“Tengo dos boletas para pagar, una de $33.500 y la otra de $9.500. En Caja Vecina no lo pude pagar porque no había sistema, fui a un banco pero no aceptan pago con cheque del mío -Santander-; en Servipag, donde pago todo, resulta que no aceptan cheques ni débito que no sean del Banco Chile o del Estado. ¿Cómo es posible? No es justo que una persona de la tercera edad ande desde las 10 de la mañana para poder pagar la boleta”.

Así representó su molestia ayer al mediodía en conversación con La Prensa Austral, el adulto mayor Pedro Cárdenas Estefó, cliente de Edelmag que ve con reticencia la decisión de la empresa eléctrica de cerrar el centro de pagos ubicado en calle Croacia, ya que a raíz del proceso de modernización y optimización de recursos que lleva adelante la compañía le tocó pasar un mal rato que -no descarta- pueden pasar otras personas de la tercera edad.

En tal contexto, señaló que una cosa es que se propenda a brindar un mejoramiento en el servicio mediante la incorporación de la tecnología y agilización de trámites, pero otra muy distinta, es que ‘todos’ estén en condiciones de adaptarse a ello, como cuando le propusieron que pagara sus boletas vía web, vía que al menos él no domina. “Y si yo no sé Internet, ¿por qué tengo la obligación de saber toda la tecnología que hay? No es lo correcto. Si no, hagan cosas para que la gente vaya a aprender -a cómo usar el sistema- para que sea accesible a todo el mundo, a los viejos y todo. No nos estén excluyendo de esta manera”, señaló aún desconcertado por el hecho de que desde ahora no será posible pagar la cuenta de la luz donde por años ha estado acostumbrado a hacerlo.

Sobre el tema, la presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor, Rosa Hernández Klaus complementó los dichos de Pedro Cárdenas, señalando que aun cuando en general las personas mayores han sido informadas de este cambio, aún les preocupa saber cómo se resolverán realmente los casos de cuentas atrasadas y reclamos por cobros que no correspondan. “Todo eso, ¿dónde lo vamos a solucionar? Va a haber un tremendo problema, así que esperamos conversarlo con los demás adultos mayores, a fin de que nos digan cómo va a ser este asunto”.

La eléctrica

aclara puntos

El jefe del área comercial de la empresa Edelmag, Mario Sillard Avendaño, recalcó que el cierre del centro de pago obedece a una intención de fondo que es mejorar la atención comercial y resolutividad. “Vimos que en el espacio que teníamos para cajas, no estábamos dando un buen servicio. De hecho teníamos reclamos incluso de adultos mayores, porque en ocasiones tenían que esperar afuera. Era tal la aglomeración de gente para el pago, que consideramos que -mantener las cajas- es innecesario, porque existen lugares para pagar en forma más cómoda sin hacer grandes colas”.

Agregó que desde noviembre del año pasado, todos los centros de recaudación están en línea, por lo que tanto las cancelaciones presenciales y virtuales ingresan inmediatamente al sistema, incluso si un cliente está suspendido por deuda, por cuanto al cancelar se genera la orden de reposición. En razón de ello, enfatizó que la automatización apunta a que no sea necesario ir a sucursal a pagar por ejemplo, el saldo anterior de una boleta “Puede ocurrir que se acumulen tres boletas, donde la más antigua está próxima a los 45 días que es la fecha de corte. Entonces basta con pagar ésa”, indicó explicitando que tal acción es posible, tanto al solicitarla presencialmente o por teléfono, “de manera que el sistema habilita dicho monto y figurará entonces en todos los centros de pago”.

Cabe señalar que hace poco más de un mes, la empresa estableció para los cuentacorrentistas -incluidos los de casas comerciales- un convenio especial para la opción de pago automático de cuentas. “Eso está funcionando muy bien. Esta es una tendencia en general de las empresas. En la medida que se han ido automatizando y otorgando mayores facilidades de pago, la gente ha dejado de asistir a las oficinas a pagar. Estimamos así, que al que viene podemos darle una mejor atención, solucionando de mejor manera sus dudas y reclamos. Estas opciones de pago se las hemos explicado a nuestros adultos mayores y a la comunidad a través de distintos medios”, consignó el ejecutivo junto con indicar que a las tres cajas habilitadas -hasta antes del cierre del centro- llegaban en un día de pago, entre 400 y 500 personas”.

Lugares de pago

Como ya se indicó en una nota anterior, en nuestra ciudad hay cerca de 140 centros de recaudación -31 de ellos en el barrio 18 de Septiembre- presenciales con operación en línea, los que ofrecen la ventaja de contar con horarios más extensos de atención e incluso en su mayoría, disponibles durante toda la semana, siendo los más reconocidos Unired, Sencillito, Servipag, y Caja Vecina, además de los convenios de pago automático en tarjeta de crédito o cuenta corriente, o bien por internet en la página de la empresa o de las agencias mencionadas. A tener en cuenta, en el caso de las oficinas comerciales de Porvenir y Puerto Williams no habrá variaciones.

Las atenciones presenciales son de 8,30 horas a 14 horas, mientras que en el call center hay opción para atenciones automáticas y la de contactar a un operador telefónico, entre las de 9 a 18 horas, quien está capacitado para resolver diversas dudas.