Eduardo Manzanares, presidente regional del PS: “Mimica no es el candidato del Partido Socialista en Magallanes”

A pesar de ya ser Vladimiro Mimica, oficialmente, el candidato del PS en Magallanes, llamó la atención que el presidente regional de esa colectividad, Eduardo Manzanares, no asistiera al mitin de anoche. Al ser consultado sobre su ausencia, Manzanares respondió sin ambages: “Mimica no es el candidato PS de Magallanes”.

En tanto, el flamante candidato a diputado señaló que “yo no voy a estar en un gallito con Manzanares, quiero creerle la palabra, que no ha cumplido. Pienso que hay un bien superior. Primero el bien superior es la región, yo me debo a los habitantes de Magallanes, voy a representar a la región y evidentemente estoy agradecido de la responsabilidad que pone sobre mis hombros el Partido Socialista de Chile”.

Socialista de tomo y lomo

Sin embargo, una opinión discrepante de la de Manzanares fue la del vicepresidente regional de la colectividad, Sergio Cuitiño, presente en el lanzamiento de la candidatura de Mimica, quien señaló que “hoy es un día muy importante para el socialismo regional. Tenemos nuevamente una clara posibilidad de recuperar un escaño en el Parlamento, de tener un diputado socialista”.

Cuitiño aseguró que Mimica Cárcamo “es un socialista de tomo y lomo. Estoy muy contento de que a nivel central se haya definido que sea Vladimiro el candidato”.

El vicepresidente acotó que las puertas del partido están abiertas para todas las personas que quieran incorporarse a la candidatura, para darle mayor potencia, ya que finalmente el objetivo principal es derrotar a la derecha en las elecciones de noviembre próximo.

“Espero que una vez que se supere esta polémica, se retomen las conversaciones, y Vladimiro lo ha dicho en todos los tonos, el lo que quiere es un Partido Socialista unido”, enfatizó.